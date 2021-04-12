Новини України: у Зеленського виключили наступ ЗСУ на Донбас, а ЄС пригрозив РФ

Напередодні прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель відповіла на фейки росЗМІ, наголосивши, що ЗСУ не планують наступу на непідконтрольні території Донбасу, адже Київ має намір досягти миру тільки шляхом переговорів.

Водночас медіапростір сколихнули нові докази провини Росії в катастрофі Boeing 777 рейсу MH17 над Донецьком 17 липня 2014 року. Зокрема, нідерландські розслідувачі опублікували аудіоперехоплення розмов терористів перед і після того, як російський "Бук" збив малайзійський літак. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 11 квітня: