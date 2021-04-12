Новости Украины: у Зеленского исключили наступление ВСУ на Донбасс, а ЕС пригрозил РФ

Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель ответила на фейки росСМИ, подчеркнув, что ВСУ не планируют наступления на неподконтрольные территории Донбасса, ведь Киев намерен достичь мира только путем переговоров.

В то же время медиапространство всколыхнули новые доказательства вины России в катастрофе Boeing 777 рейса MH17 над Донецком 17 июля 2014 года. В частности, нидерландские расследователи опубликовали аудиоперехваты разговоров террористов перед и после того, как российский "Бук" сбил малазийский самолет. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 11 апреля: