Новини України: Байден оголосив НП через Росію, а в Кремлі захотіли закрити Керченську протоку

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан через дії Росії, а в Кремлі офіційно оголосили про закриття частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки.

У п'ятницю, 16 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони України від 15 квітня ухвалили рішення ввести нові санкції проти 12 контрабандистів.

Президент США Джо Байден оголосив у країні надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку дій Росії. Крім того, адміністрація президента США заявила про введення нових санкцій проти Росії. З країни вирішили вислати 10 російських дипломатів.

Росія офіційно оголосила про закриття частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн нібито через військові навчання.

Адмірал Військово-морських сил України переконаний, що скасування входу американських кораблів у Чорне море це зовсім не "зрада". Ігор Воронченко припустив, що, ймовірно, були внесені якісь корективи.