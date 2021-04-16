Новости Украины: Байден объявил ЧП из-за России, а Кремль закрыл Керченский пролив

Россия официально объявила о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран якобы из-за военных учений.

Адмирал Военно-морских сил Украины убежден, что отмена входа американских кораблей в Черное море это вовсе не "зрада" . Игорь Воронченко предположил , что, вероятно, были внесены какие-то коррективы.

В Украине "евробляхи", ввезенные до конца 2020 года, растаможат по особым условиям. На оформление дадут 180 дней с момента, как законы вступят в силу. Как подсчитал глава профильного комитета Даниил Гетманцев, в среднем растаможка будет стоить не более 1000 евро.