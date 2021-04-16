Адмирал ВМС Украины – об отмене входа кораблей США в Черное море: это не 'зрада'

Адмирал Военно-морских сил Украины убежден, что отмена входа американских кораблей в Черное море это вовсе не "зрада".

В эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" Игорь Воронченко предположил, что, вероятно, были внесены какие-то коррективы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во-первых, это никакая не измена. Я не знаю, какие были планы в шестом флоте США. Видимо, какие-то коррективы внесены. Видимо, было принято решение высшего военно-политического руководства США не раздражать или, как говорят, оттянуть (вхождение кораблей)", – пояснил Воронченко.

Он отметил, что действительно была заявка на проход проливов Дарданеллы и Босфор, однако корабли развернулись.

"Я думаю, что в США зрелое военно-политическое руководство. У них, скорее всего, есть еще заготовки", – подчеркнул Воронченко.

Ранее ожидалось, что в Черное море 14 апреля для сдерживания российской агрессии в Украине должен был войти эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80), а 15-го числа – эсминец USS Donald Cook (DDG-75).

По данным СМИ, корабли развернули, потому что Турция не подтвердила заявку. Там якобы "неправильно поняли первоначальный месседж".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр обороны США Марк Эспер убежден, что развертывание дополнительных войск вдоль Черного моря позволит сдержать потенциальную российскую агрессию в Украине.