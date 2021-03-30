Дозволи на прогулянку і з тестом у магазин: в Європі посилили карантин так, що українцям і не снилося

Багато країн Європи, незважаючи на активну вакцинацію проти коронавірусу, продовжують посилювати карантин. Нові мутації COVID-19 призвели до того, що тепер інфекція поширюється ще швидше, а сам перебіг хвороби набагато складніший.

Обмеження в багатьох державах посилили настільки, що уявити щось подібне в Україні буде вкрай складно. І хоча громадяни вже не витримують "сидіти" на карантині, іншого виходу у них просто немає. Адже ніщо не може бути ціннішим, ніж життя людей.

Які прийоми для боротьби з епідемією вирішили впровадити в різних країнах і як на них реагують у суспільстві, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В Європейському Союзі ще наприкінці лютого спалахнула потужна хвиля коронавірусу, яка стала вже третьою з початку пандемії.

В окремих регіонах Австрії зважилися на цілодобове обмеження виходу з дому , а також задумали не пускати клієнтів у продуктові супермаркети без негативного тесту на COVID-19. Громадянам, правда, пощастило, що його можна зробити абсолютно безкоштовно в будь-якому з пунктів тестування.

У Чехії, яка йде на першому місці у світі за смертністю від коронавірусу в розрахунку на 100 тисяч населення, запровадили заборону покидати територію округу без дуже поважної причини. А працівників промислових підприємств вирішили безкоштовно тестувати на COVID-19 щотижня.

У Німеччині в недавніх словах канцлерки Ангели Меркель почули натяк на "мегалокдаун" після того, як вона визнала важку ситуацію в країні. У Берліні, наприклад, у громадських місцях тепер вимагають носити маски з більш високим ступенем захисту типу FFP2. Громадянам країни можуть навіть заборонити відпочивати на популярних курортах поза державою. Вчені з Інституту Роберта Коха попередили, що без посилення карантину щодоби коронавірусом будуть заражатися по 100 тисяч німців.

Жителі країн Заходу скаржаться, що втомилися від жорстких карантинних обмежень. Замість поїздок в інші країни вони мріють про те, щоб хоча б знову дозволили вільно переміщатися вулицями. Вони всі вже давно не бували в ресторанах, кафе, спортзалах і кінотеатрах. Навіть зібратися в гостях у друзів або родичів тепер не завжди можна.

COVID-19 не щадить нікого, і єдине, що є спільного в України з високорозвиненими країнами Європи прямо зараз, – це, на жаль, критична ситуація в лікарнях. Скрізь закінчуються місця, десятки тисяч пацієнтів потребують допомоги медиків і госпіталізації.

Але якщо на тлі такого спалаху в ЄС без роздумів йдуть на посилення обмежень, то українська влада продовжує затягувати з введенням локдауну, покладаючи надії на "адаптивний" карантин.

Чехія. Як розповів журналіст Олександр Морозов, який живе в Празі, ситуація в країні дуже важка. Населення втомилося від шестимісячного локдауну, але в суспільстві є розуміння того, що поки що "відкриватися" не можна.

"А тут ще й великодні канікули. Всі хотіли б поїхати хоча б на свої дачі 4 квітня, однак і це неможливо. Зняти обмеження на пересування і відкрити дитячі садки уряд пропонує з 11 квітня – це буде першим кроком у поетапному ослабленні.

За рік у Чехії вмирає 90-95 тисяч осіб, а тут ще плюс 25 тисяч від коронавірусу. Чехи вважають, що це багато. У лікарнях під COVID-19 обладнано 6,5 тисяч місць. Вихід за цю цифру створює катастрофічну ситуацію. Офіси закриті, всі "на дистанційці". На промислових підприємствах установлено режим тестування робітників", – повідомив він.

Франція. Українка Марія Рибак, яка проживає в комуні Сьє на південному сході, підтвердила значне погіршення епідеміологічної ситуації в державі.

"Через британський штам щодоби фіксують понад 30 000 хворих. У реанімації критична наповненість. Тому в 16 департаментах посилили карантин. Закриваються всі магазини, крім магазинів першої необхідності", – розповіла вона, зазначивши, що школи і садки поки що вирішили не закривати.

У регіонах із посиленим карантином людям заборонено відходити від свого житла далі ніж на 10 км. При цьому щоб погуляти на свіжому повітрі, потрібно мати при собі спеціальний дозвіл на пересування.

"В інших регіонах, які не підпадають під зону посиленого карантину, все не так суворо. На вулиці можна без масок, тільки в приміщеннях. Штраф за відсутність маски – 135 євро. У Парижі суворіше: можуть оштрафувати, навіть якщо зняв її з носа", – каже Марія.

Бельгія. Студент Микита, який живе в Брюсселі, зазначає, що місцева поліція стежить за дотриманням карантину, за порушення якого передбачено великі штрафи. У країні навіть у супермаркети ходять по черзі, а в непродовольчі магазини лише в порядку онлайн-запису.

"Наприклад, [виписали штраф] 1200 євро власникові бару за те, що налив клієнту пива. Іншому бармену за це дали 3 роки в'язниці. Але в студентських гуртожитках останнім часом бувають гулянки. Якщо зловлять – 750 євро штрафу. За кордон – тільки за спеціальними дозволами. Щеплення роблять, але дуже повільно. Я тільки 15 березня отримав брошуру про вакцинацію і тільки в червні буду знати про дату. Думаю, не раніше ніж восени", – розповів він.

В Україні в березні фіксують близько 10 тисяч випадків захворювання на коронавірус за добу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не відкидає, що в найближчі 2-3 тижні ця цифра може зрости до 25 тисяч.

Але навіть незважаючи на це, вводити локдаун досі нібито не планують. Мовляв, такий сценарій буде розглянуто тоді, коли в "червоній" зоні опиниться більша частина країни. Хоча проблеми з місцями в лікарнях і нестача лікарів спостерігаються чи не в усіх областях України.

Адаптивний карантин, в якому керівники держави бачать порятунок, масово порушують як представники бізнесу, так і інші громадяни. Нічні клуби і ресторани влаштовують підпільні вечірки і не бояться штрафів. Що далі, то більше способів українці придумують, щоб обійти заборони.

Ввести тотальний локдаун, як це було навесні минулого року, влада не хоче, зокрема, з економічних причин. Хоча багато провідних фахівців України виступають за негайне посилення карантину по всій країні.

"Якщо ми не введемо по всій країні [локдаун], то значить, регіони, які зараз спокійні, загоряться пізніше", – попереджала інфекціоністка Ольга Голубовська ще в середині березня. За її словами, ніколи ще в країні не вмирала така велика кількість людей за короткий проміжок часу.

Україна вже давно в небезпеці, і в такій ситуації не можна ставити економічні показники вище від людського життя. То коли ж влада зрозуміє, що з COVID-19 жартувати не можна?