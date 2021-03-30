Разрешения на прогулку и с тестом в магазин: в Европе усилили карантин так, что украинцам и не снилось

Многие страны Европы, несмотря на активную вакцинацию от коронавируса, продолжают усиливать карантин. Новые мутации COVID-19 привели к тому, что теперь инфекция распространяется еще быстрее, а само течение болезни протекает гораздо сложнее.

Ограничения во многих государствах ужесточили настолько, что представить что-то подобное в Украине будет крайне сложно. И хоть граждане уже не выдерживают "сидеть" на карантине, другого выхода у них просто нет. Ведь ничто не может быть ценнее, чем жизни людей.

Какие приемы для борьбы с эпидемией решили внедрить в разных странах и как на них реагируют в обществе, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Европейском Союзе еще в конце февраля вспыхнула мощная волна коронавируса, которая стала уже третьей с начала пандемии.

В отдельных регионах Австрии решились на круглосуточное ограничение выхода из дома , а также задумали не пускать клиентов в продуктовые супермаркеты без отрицательного теста на COVID-19 . Гражданам, правда, повезло, что его можно сделать абсолютно бесплатно в любом из пунктов тестирования.

В Чехии , которая идет на первом месте в мире по смертности от коронавируса в расчете на 100 тысяч населения, ввели запрет покидать территорию округа без очень уважительной причины. А работников промышленных предприятий решили бесплатно тестировать на COVID-19 каждую неделю.

В Германии в недавних словах канцлера Ангелы Меркель увидели намек на "мегалокдаун" после того, как она признала тяжелую ситуацию в стране. В Берлине, например, в общественных местах теперь требуют носить маски с более высокой степенью защиты типа FFP2. Гражданам страны могут даже запретить отдыхать на популярных курортах вне государства. Ученые из Института Роберта Коха предупредили, что без усиления карантина ежесуточно коронавирусом будут заражать по 100 тысяч немцев.

Жители стран Запада жалуются, что устали от жестких карантинных ограничений. Вместо поездок в другие страны они мечтают о том, чтобы хотя бы снова разрешили свободно перемещаться по улицам. Они все уже давно не бывали в ресторанах, кафе, спортзалах и кинотеатрах. Даже собраться в гостях у друзей или родственников теперь не всегда можно.

COVID-19 не щадит никого, и единственное, что есть общего у Украины с высокоразвитыми странами Европы прямо сейчас – это, к сожалению, критическая ситуация в больницах. Кругом заканчиваются места, десятки тысяч пациентов нуждаются в помощи медиков и госпитализации.

Но если на фоне такой вспышки в ЕС без раздумий идут на ужесточение ограничений, то украинская власть продолжает затягивать с введением локдауна, возлагая надежды на "адаптивный" карантин.

Чехия . Как рассказал журналист Александр Морозов, который живет в Праге, ситуация в стране очень тяжелая. Население устало от шестимесячного локдауна, но в обществе есть понимание того, что пока что "открываться" нельзя.

"А тут еще и пасхальные каникулы. Все хотели бы поехать хотя бы на свои дачи 4 апреля, однако и это невозможно. Снять ограничения на передвижение и открыть детские сады правительство предлагает с 11 апреля – это будет первым шагом в поэтапном ослаблении.

За год в Чехии умирает 90-95 тысяч человек, а тут еще плюс 25 тысяч от коронавируса. Чехи считают, что это много. В больницах под COVID-19 оборудовано 6,5 тысяч мест. Выход за эту цифру создает катастрофическую ситуацию. Офисы закрыты, все "на удаленке". На промышленных предприятиях установлен режим тестирования рабочих", – сообщил он.

Франция. Украинка Мария Рыбак, которая проживает в коммуне Сье на юго-востоке, подтвердила значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в государстве.

"Из-за британского штамма ежесуточно фиксируют более 30 000 больных. В реанимации критическая наполненность. Поэтому в 16 департаментах усилили карантин. Закрываются все магазины, кроме магазинов первой необходимости", – рассказала она, отметив, что школы и садики пока что решили не закрывать.

В регионах с усиленным карантином людям запрещено отходить от своего жилища дальше чем на 10 км. При этом чтобы погулять на свежем воздухе, нужно иметь при себе специальное разрешение на передвижение.

"В других регионах, которые не подпадают под зону усиленного карантина, все не так строго. На улице можно без масок, только в помещениях. Штраф за отсутствие маски – 135 евро. В Париже более строго: могут оштрафовать даже если снял ее с носа", – говорит Мария.

Бельгия. Студент Никита, который живет в Брюсселе, отмечает, что местная полиция следит за соблюдением карантина, за нарушение которого предусмотрены большие штрафы. В стране даже в супермаркеты ходят по очереди, а в непродовольственные магазины лишь в порядке онлайн записи.

"Например, [выписали штраф] 1 200 евро владельцу бара за то, что налил клиенту пива. Другому бармену за это дали 3 года тюрьмы. Но в студенческих общежитиях в последнее время бывают гулянки. Если поймают – 750 евро штрафа. За границу – только по специальным разрешениям. Прививки делают, но очень медленно. Я только 15 марта получил брошюру о вакцинации и только в июне буду знать о дате. Думаю, не раньше осени", – рассказал он.

В Украине в марте фиксируют порядка 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом в сутки. Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает, что в ближайшие 2-3 недели эта цифра может вырасти до 25 тысяч.

Но даже несмотря на это, вводить локдаун до сих пор якобы не планируют. Мол, такой сценарий будет рассмотрен тогда, когда в "красной" зоне окажется большая часть страны. Хотя проблемы с местами в больницах и нехватка врачей наблюдаются едва ли не во всех областях Украины.

Адаптивный карантин, в котором руководители государства видят спасение, массово нарушают как представители бизнеса, так и другие граждане. Ночные клубы и рестораны устраивают подпольные вечеринки и не боятся штрафов. Чем дальше, тем больше способов украинцы придумывают, чтобы обойти запреты.

Ввести тотальный локдаун, как это было весной минувшего года, власть не хочет, в частности, по экономическим причинам. Хотя многие ведущие специалисты Украины выступают за немедленное ужесточение карантина по всей стране.

"Если мы не введем по всей стране [локдаун], то значит, регионы, которые сейчас спокойны, загорятся позже", – предупреждала инфекционист Ольга Голубовская еще в середине марта. По ее словам, никогда еще в стране не умирало такое большое количество людей за короткий промежуток времени.

Украина уже давно в опасности и в такой ситуации нельзя ставить экономические показатели выше человеческой жизни. Так когда же власть поймет, что с COVID-19 шутить нельзя?