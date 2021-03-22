Каждый сам за себя? В Украине боятся вводить локдаун, пока регионы "горят" от коронавируса

Вводить локдаун в Украине, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, не планируют. Все полномочия по поводу усиления карантина передадут на регионы. Именно местная власть в каждой из областей в ближайший месяц будет решать, что, как и когда закрывать.

Что ждет Украину дальше и когда эпидемия COVID-19 достигнет своего пика, узнавал OBOZREVATEL.

Если коротко:

Сейчас в Украине Киев и 7 областей находятся в красной зоне. О локдауне задумаются лишь тогда, когда "гореть" будет минимум полстраны. В каждом регионе местная власть сама должна решать, какими ограничениями сдерживать темпы эпидемии; Пик COVID-19 ожидается в середине апреля и до мая ситуация вряд ли выровняется; Дать бой коронавирусу можно лишь с помощью общенационального локдауна и массовой вакцинации. Но до сих пор нет ни первого, ни второго.

По словам источника OBOZREVATEL в правительстве, сценарий "тушить пожары и надеяться на вакцину" – провалился. Но ввести тотальный локдаун, как это было весной минувшего года, власть не может по экономическим причинам. Мол, денег на компенсации бизнесу в казне нет, а не выплатить в этот раз не получится. Поэтому решение о введении усиленного карантина максимально децентрализуют, все полномочия на оперативное реагирование для местной власти уже переданы.

"На местах действительно виднее, что усилят, а что нет. Это касается и работы транспорта. В целом смотрим на ЕС: чем больше там закрываются, тем больше шансов закрыться и у нас. Проблема в деньгах. Если закроем всю страну сейчас – получим одно недовольство. А закарантинить все без компенсаций по сценарию весны прошлого года уже не получится. Если до конца апреля не будет критической ситуации, локдауна не будет", – заверил источник.

В Кабмине ожидают, что:

пик заболеваемости коронавирусом накроет Украину примерно через 3 недели;

"полегче" должно стать лишь в мае.

До того времени введение локдауна будут тормозить адаптивным карантином: не ждать, пока регион попадет в красную зону, а вводить ограничения уже во время его перехода в оранжевую.

С 23 марта Киев начнется "локальный локдаун", ведь украинская столица тоже оказалась в красной зоне. Тут закроют рестораны, фитнес-клубы, все учебные заведения, а общественный транспорт будет работать с наполненностью не более 50% мест. А вот метро останавливать не планируют, сообщил источник OBOZREVATEL в городской власти.

"В постановлении сказано об ограничениях работы автомобильного и железнодорожного транспорта, а об электротранспорте ничего нет. Так что метро будет работать. Иначе можем спровоцировать толпы на входе. Возможно, вход в метро будет разрешен только через одну дверь, а вот полностью закрывать не планируют", – уточнил источник.

Помимо Киева в красной зоне находится еще 7 областей Украины: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская и Одесская. Кроме этого ранее карантин усилили во Львове и Черкассах.

В "оранжевой" зоне оказались 11 регионов – Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области остаются в "желтой" зоне.

Главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына считает, что вспышка COVID-19 в областях, где уже ввели локдаун, пойдет на спад где-то через 2-3 недели.

"В общем эпидемическая кривая по острым вирусно-респираторным инфекциям, к которым относится и коронавирус, начинает идти на спад со второй половины марта, в апреле", – уточнил он.

Пока страны Европейского Союза усиливают карантин на общенациональном уровне и вводят повторные локдауны, украинская власть всячески пытается избежать сценария изоляции. Однако многие известные врачи страны уверяют, что без жестких ограничений сбить волну заболеваемости, в том числе загруженность больниц, будет крайне тяжело. Ведь коронавирус стал более опасным, чем даже еще полгода назад. Причиной этому служат постоянные мутации, которые уже обнаружили и в Украине.

В Минздраве OBOZREVATEL заверили, что вопрос введения общенационального локдауна будет рассматриваться тогда, когда в красной зоне окажется большинство областей страны. Но, учитывая темпы заболеваемости, это может произойти в любой момент. Есть ли смысл медлить?

Помочь остановить COVID-19 могла бы массовая вакцинация населения, однако почти за месяц в стране прививки сделали лишь около 100 тысяч граждан. С такими темпами Украина еще долго будет бороться с эпидемией, в отличие от Израиля, где населению успели даже сделать второй необходимый укол.