Підпільні вечірки й заборонені товари на ринках: як порушують карантин у 'червоних' зонах України

В областях України, які потрапили в "червоні" карантинні зони, підпільно працюють ресторани і клуби, а на місцевих ринках продовжують торгувати одягом, взуттям, іграшками та іншими товарами. На Закарпатті відкриті гірськолижні курорти, а Одесу заполонили туристи.

Як у країні дотримуються локального локдауну, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На Закарпатті оголошено жорсткий локдаун, там навіть заборонили роботу громадського транспорту. Тепер дістатися на роботу чи додому можна тільки на таксі або на власному автомобілі.

"Дійсно, транспорт у нас не ходить. Деякі підприємства організовують розвезення для своїх співробітників. Решта їздить на таксі, на своїх машинах і ходить пішки. Я б не сказав, що люди незадоволені цим. Тому що дуже багато хто наляканий ситуацією з коронавірусом. У нас за добу 27 смертей. Це рекорд для такої маленької області! Люди по-справжньому бояться", – говорить OBOZREVATEL журналіст із Закарпаття Павло Білецький.

Правда, зазначає, що через локдаун не всі медики можуть дістатися до роботи. "Через те, що доставка лікарів і молодшого медичного персоналу не продумана, люди не можуть доїхати до роботи. Адже багато хто живе не в Ужгороді, а в селах", – говорить Білецький.

В області дозволено працювати супермаркетам і продуктовим магазинам, але заборонено господарським. Однак ці умови порушаться. "Чомусь працюють магазини "Дніпро М", які торгують технікою. Це що, така необхідність під час локдауну?" – дивується Білецький.

За словами адвоката з Ужгорода Олександра Пересоляка, ресторани і кафе у них закриті, але і тут деякі йдуть на порушення: "Зовні вони не працюють, кави випити ніде. Хоча поліція зараз серйозно взялася, проводить рейди. І вже були випадки, коли накривали незаконні вечірки".

Один із місцевих жителів на ім'я Віктор розповідає, що, в принципі, в Ужгороді можна потрапити в ресторани, якщо ти добре знайомий із господарем або з кимось із адміністраторів.

"Достатньо зателефонувати і домовитися, що ти заглянеш на обід. Тебе пустять. Можна в кафе зайти з другом на чашечку кави, якщо ти знайомий відвідувач. Але з дотриманням запобіжних заходів, щоб тебе не помітили з вулиці. У ресторанах подалі від центру і дні народження святкують, заклад закривають, вікна зачиняють і гуляють", – запевняє він.

А в Карпатах досі працюють лижні траси, де можуть кататися туристи. Місцеві жителі кажуть, що погода там вже весняна, вдень до +15 градусів, але курорти не закриті.

Поліція Закарпаття тільки за вихідні склала 247 протоколів за порушення карантинних вимог. Три заклади повністю закрили, там, незважаючи на заборону, проходили гуляння. Також були порушення в магазинах, кафе, ресторанах Ужгорода, Мукачева та Мукачівського району, на Тячівщині, Виноградівщині та в Дубовому.

У перший день локдауну 23 березня в Одеській області продовжив свою роботу ринок "7-й кілометр". У пресслужбі пояснили, що вони не отримували від влади ніяких офіційних документів про припинення роботи.

Цього дня на ринку торгували як продуктами харчування, так і одягом, капцями та ін. На другий день ринок обмежив свою роботу, тут продають лише дозволені товари. Однак самі одесити розповідають, що купити заборонені товари на "7 кілометрі" можна завжди.

"Вони кажуть, що нібито працюють онлайн. Мовляв, замовляєш, приїжджаєш і отримуєш товар. Смішно, звичайно, уявити, що в кожного лоточника є свій сайт або навіть магазин де-небудь в Instagram. Усі їдуть і на місці все купують. Тільки я не розумію, невже всім терміново знадобилися іграшки, футболки або штани? А три тижні почекати ніяк не можна?" – говорить OBOZREVATEL одеситка Ольга Рожнова.

Правда, продавці ринку скаржаться, що на них поліція несправедливо складає протоколи. Нібито вони відкривають контейнери для отримання товару і збору інтернет-замовлень, а їх штрафують.

Насправді під шумок на багатьох одеських ринках серед продуктових рядів можна відшукати і лотки з одягом. Водночас власники такого бізнесу вже вийшли з протестом під будівлю обласної адміністрації і загрожують перекривати дороги, якщо їм не дозволять працювати.

Також в Одесі через обмеження роботи транспорту на зупинках почали вибудовуватися довгі черги. Всі хочуть кудись їхати, але водії не беруть багато пасажирів, оскільки бояться великих штрафів. Поліцейські регулярно виходять у рейди в годину пік і перевіряють заповнюваність автобусів.

"Виїхати додому або на роботу стало важче. Я можу собі дозволити таксі, але не всім це по кишені. Вічно скандали через це в транспорті, люди обзиваються. Особливо агресивними стали пенсіонери. Зрозуміло, що вони пільговики і віддають перевагу громадському транспорту. Але, скажіть, вдома вони посидіти не можуть три тижні? Вони, як за командою, о 8 ранку кудись їдуть. Базари закриті вже, і все одно їх на зупинках повно", – каже житель Одеси Борис Валентинович.

В Одесі, як і в інших "червоних" зонах, заборонена робота кафе і ресторанів. Але, за словами місцевих жителів, підпільні вечірки і дискотеки тут проводять регулярно.

"Багато таксистів знає точки, де вночі можна потусити. Поліція такі заклади не закриває, можливо, там є домовленості. Приїжджають з Києва, з інших міст, навіть іноземці. Всі їдуть до нас за розвагами", – запевняє OBOZREVATEL один із місцевих таксистів.

Кияни і жителі інших міст на форумах цікавляться, чи працюють в Одесі дельфінарій, зоопарк, чи доступні інші розваги.

"Канікули закінчуються, хочу відвезти дитину на дельфінчиків подивитися", – пише киянка. Одесити відразу розділилися на два табори. Одні запевняють, що, як і в минулі локдауни, у них відкрито все, можна кави попити, в ТРЦ сходити, на дельфінів подивитися.

Інші просять туристів не потикатися до їхнього міста. "Ви б краще з дитиною вдома посиділи, щоб потім селфі з лікарні не робити", – радить мешканка Одеси.

Однак із настанням тепла Одесу вже почали заповнювати гості з інших міст. І навіть "червона" зона їм не перешкода.