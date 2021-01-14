На Закарпатті натовп вийшов на тарифний протест. Фото та відео

В Ужгороді натовп прийшов під будівлю Закарпатської облдержадміністрації, протестуючи проти підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Про це пише видання Mukachevo.net. До мітингувальників вийшов голова ОДА Анатолій Полосков (щоб подивитися відео та фото, доскрольте новину до кінця).

Він повідомив, що вчора, 13 січня, запропоновано зниження ціни на газ на 30%. Проте це не заспокоїло протестувальників. Вони вимагали пояснень, діятиме це зниження постійно чи лише в період карантину.

Також людей цікавило, чому газовий тариф розділили на постачання та доставку та що буде з ціною на електроенергію.

В Ужгороді відбувся мітинг mukachevo.net

Люди протестували проти підвищення комунальних тарифів mukachevo.net

До протестувальників вийшов голова ОДА mukachevo.net

Жителі хотіли пояснень, що буде із тарифом на електроенергію mukachevo.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: