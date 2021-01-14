На Закарпатье толпа людей вышла на тарифный протест. Фото и видео

В Ужгороде толпа людей пришла к зданию Закарпатской облгосадминистрации, протестуя против повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом пишет издание Mukachevo.net. К митингующим вышел глава ОГА Анатолий Полосков (посмотреть видео и фото, доскролльте новость до конца).

Он сообщил, что вчера, 13 января, предложено снизить цену на газ на 30%. Однако это не успокоило протестующих. Они требовали объяснений, будет ли действовать это снижение постоянно или только в период карантина.

Также людей интересовало, почему газовый тариф разделили на поставку и доставку и что будет с ценой на электроэнергию.

В Ужгороде состоялся митинг mukachevo.net

Люди протестовали против повышения коммунальных тарифов mukachevo.net

К протестующим вышел глава ОГА mukachevo.net

Жители хотели объяснений, что будет с тарифом на электроэнергию mukachevo.net

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