Країни Європи посилили карантин: які обмеження діятимуть
Низка країн Європи продовжили або посилили карантинні заходи через пандемію коронавірусної хвороби (COVID-19).
Як повідомляє Delfi, в Латвії знову ввели комендантську годину у вихідні дні. Так, з 22:00 до 05:00 з п'ятниці по неділю громадяни повинні перебувати за місцем проживання.
Під час комендантської години виходити з дому можна тільки в невідкладних випадках. При собі потрібно мати паспорт або ID-карту і підтвердження причин пересування із зазначенням адреси місця проживання та пункту призначення.
У дні дії комендантської години магазини, підприємства громадського харчування та обслуговуючої сфери повинні закінчувати роботу не пізніше 21:00, щоб працівники могли вчасно дістатися додому.
З 22:00 до 05:00 послугами таксі можна користуватися поодинці і тільки для того, щоб відправитися на роботу, в медустанову, аптеку або повернутися додому.
У той же час Франція вводить національну комендантську годину після 18:00. Вона буде застосовуватися з суботи, 16 січня, протягом не менше 15 днів.
Обмеження діятиме в 25 департаментах країни, де коронавірус поширюється активно. Уряд не виключає більш жорстких обмежень, якщо нові заходи не зможуть стримати епідемію.
Крім того, Франція планує посилити умови в'їзду і прикордонний контроль. З 18 січня всі мандрівники, які хочуть повернутися в країну з-за меж ЄС, повинні будуть надати негативний тест на коронавірус. Також їм доведеться самоізолюватись протягом 7 днів і повторно здати тест після ізоляції.
Влада Бельгії до 1 березня продовжила жорсткий карантин, який був введений ще 2 листопада 2020 року.
Згідно з діючими обмеженням, в країні заборонено:
колективні заходи і релігійні служби,
обмежена кількість запрошених гостей,
робота барів і ресторанів,
надання послуг, які передбачає особистий контакт за винятком медичних.
Також передбачені обмеження для траурних церемоній, а громадянам рекомендовано не здійснювати поїздки за кордон.
Крім того, збереглася комендантська година, дистанційна робота, а студенти продовжать займатися в віддаленому режимі. Єдине пом'якшення торкнулося автошкіл, яким дозволили працювати.
Уряд Італії затвердив список нового зонування регіонів країни, в залежності від виявлених там випадків коронавірусу. Там будуть зберігатися вже діючі карантинні обмеження, а в тих, які потрапили в "червону" зону, – ще більше посиляться.
Нові правила вступили в силу 11 січня. На відміну від України, італійська влада заборонила ще на місяць діяльність гірськолижних курортів.
Режим надзвичайного стану в країні закінчується 31 січня, але може продовжитися ще на шість місяців. Тоді як нове зонування буде діяти ще довше.
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