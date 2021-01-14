Ляшко: локдаун в Україні після 24 січня продовжувати не будуть

Міністерство охорони здоров'я України не має наміру продовжувати жорсткий карантин (локдаун), який діє в країні з 8 до 24 січня.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"МОЗ поки не буде наполягати на продовженні жорсткого карантину після 25 січня", – зазначив медик.

Ляшко пояснив, що за планом МОЗ країна має вийти із жорсткого карантину 25 січня і далі перейти на адаптивний, який будуть застосовувати в місцях спалаху захворюваності COVID-19.

Водночас чиновник акцентував, що "є певні змінні, які не можна передбачити" і врахувати в прогнозах.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що в Україні локдаун, який введений з 8 до 24 січня, не скасовуватимуть передчасно. А після його завершення країну чекають інші карантинні обмеження, які діятимуть до кінця зими, 28 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я назвали умови для повторного локдауну в Україні.