Миколаїв введе жорсткий карантин: що буде заборонено

У Миколаєві з 24 березня буде діяти жорсткий карантин. Таке рішення ухвалила місцева влада через збільшення захворюваності COVID-19.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім в Facebook. Він пише, що за показником госпіталізацій місто вже відповідає "червоній зоні".

Більш того, показник завантаженості ліжок, забезпечених киснем, за кілька днів також може подолати критичну позначку. У зв'язку з цим регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести в Миколаєві суворіші обмеження. Жорсткі заходи будуть діяти до 4 квітня включно.

У Миколаєві з 24 березня буде заборонено:

робота установ культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);

робота ярмарок "вихідного дня";

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того:

Заклади громадського харчування будуть працювати виключно на винос;

Працюватимуть – при дотриманні суворих норм і без роботи кафе – автозаправні станції;

Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес і спортивні зали – але без групових занять;

Працюватимуть дитячі сади. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;

Всі підприємства і організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури;

Великим продуктовим магазинам рекомендовано вести "спеціальні години відвідування" для громадян похилого віку". Громадський транспорт в місті буде працювати в звичайному режимі з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму (із заповненою місць для сидіння на 50%).

Однак місту рекомендується оновити електронні перепустки для працівників критичної інфраструктури та інших необхідних працівників, в разі введення обмежень для роботи громадського транспорту.

Ринкам дозволено працювати до наступної неділі. Ще відомо, що на цьому тижні будуть проводитися постійні рейди із залученням фахівців Держпродспоживслужби і Нацполіціі, і в разі недотримання карантинних вимог ринки будь-якої форми будуть закриті з понеділка, 29 березня.

Як писав OBOZREVATEL, 21 березня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік карантинних зон. "Помаранчевими" стали відразу кілька областей.

Також повідомлялося, що на Київщині слідом за столицею ввели жорсткий локдаун.