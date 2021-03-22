На коронавірус в Україні захворіли понад 7 тисяч за добу

Станом на ранок понеділка, 22 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 554 256 випадків коронавірусної інфекції. З них 7893 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 30 098 осіб (+157 за добу), а 1 260 842 пацієнти (+2993 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook уточнив, що за останні 24 години захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.

Здійснено тестувань упродовж доби – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8100).

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

м. Київ – 349 випадків;

Вінницька область – 513 випадків;

Волинська область – 186 випадків;

Дніпропетровська область – 455 випадків;

Донецька область – 210 випадків;

Житомирська область – 580 випадків;

Закарпатська – 289 випадків;

Запорізька область – 189 випадків;

Івано-Франківська область – 241 випадок;

Київська область – 557 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 937 випадків;

Миколаївська область – 301 випадок;

Одеська область – 745 випадків;

Полтавська область – 130 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 289 випадків;

Тернопільська область – 276 випадків;

Харківська область – 456 випадків;

Херсонська область – 86 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 129 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 21 березня Україна опинилася на п'ятому місці в Європі та на дев'ятому місці у світі за поширенням коронавірусу.