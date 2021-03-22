Львівщина стала епіцентром COVID-19 в Україні: статистика за областями
За минулу добу, 21 березня, на коронавірус у Львівській області захворіли 937 осіб, що стало найбільшим приростом в Україні.
Також багато нових заражених виявили в Одеській області – 745, Житомирській – 580, Київській – 557 і Вінницькій областях – 513. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Найменше хворих на COVID-19 21 березня зафіксували в Кіровоградській області – 4 і Луганській області – 17.Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ – 349 випадків;
Вінницька область – 513 випадків;
Волинська область – 186 випадків;
Дніпропетровська область – 455 випадків;
Донецька область – 210 випадків;
Житомирська область – 580 випадків;
Закарпатська – 289 випадків;
Запорізька область – 189 випадків;
Івано-Франківська область – 241 випадок;
Київська область – 557 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 937 випадків;
Миколаївська область – 301 випадок;
Одеська область – 745 випадків;
Полтавська область – 130 випадків;
Рівненська область – 125 випадків;
Сумська область – 289 випадків;
Тернопільська область – 276 випадків;
Харківська область – 456 випадків;
Херсонська область – 86 випадків;
Хмельницька область – 198 випадків;
Черкаська область – 247 випадків;
Чернівецька область – 384 випадки;
Чернігівська область – 129 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок 22 березня в Україні офіційно підтверджено 1 554 256 випадків коронавірусної інфекції. З них 7 893 – виявлені за минулу добу.