Львівщина стала епіцентром COVID-19 в Україні: статистика за областями

За минулу добу, 21 березня, на коронавірус у Львівській області захворіли 937 осіб, що стало найбільшим приростом в Україні.

Також багато нових заражених виявили в Одеській області – 745, Житомирській – 580, Київській – 557 і Вінницькій областях – 513. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 21 березня зафіксували в Кіровоградській області – 4 і Луганській області – 17.

м. Київ – 349 випадків;

Вінницька область – 513 випадків;

Волинська область – 186 випадків;

Дніпропетровська область – 455 випадків;

Донецька область – 210 випадків;

Житомирська область – 580 випадків;

Закарпатська – 289 випадків;

Запорізька область – 189 випадків;

Івано-Франківська область – 241 випадок;

Київська область – 557 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 937 випадків;

Миколаївська область – 301 випадок;

Одеська область – 745 випадків;

Полтавська область – 130 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 289 випадків;

Тернопільська область – 276 випадків;

Харківська область – 456 випадків;

Херсонська область – 86 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 129 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок 22 березня в Україні офіційно підтверджено 1 554 256 випадків коронавірусної інфекції. З них 7 893 – виявлені за минулу добу.