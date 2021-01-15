Ізраїль опинився "далеко попереду планети всієї" за розмахом вакцинації

Ізраїль випередив усі країни світу за розмахом вакцинації проти коронавірусу, вважає президент Російського єврейського конгресу Юрій Каннер.

20% населення отримали щеплення першою дозою та почали отримувати другу, уточнив він на своїй сторінці у Facebook. У березні тут розраховують вакцинувати 70% ізраїльтян.

"З кінця грудня до першої декади січня вакциновані практично всі медичні працівники та персонал будинків літніх людей, 80% ізраїльтян у віці понад 65 років, з неділі запрошення на укол отримують люди від 50, наступного тижня покличуть 40-річних і так за порядком спадання дійдуть до всіх, крім дітей (на них вакцина просто не перевірялася)", – написав громадський діяч.

За його словами, вакцину від коронавірусу в поліклініках, лікарнях і спеціально відкритих пунктах для щеплення поза медичними закладами щодня отримують по 200 тис. осіб.

"Для 9-мільйонного Ізраїлю – величезна кількість... Очікується, що тоді буде досягнутий колективний імунітет – і настане кінець епідемії", – сказав Каннер.

Відомо, що Ізраїль почав вакцинацію від коронавірусу 20 грудня минулого року. Спочатку вона проходила в невеликих обсягах, масова кампанія почалася відразу після Різдва, коли в Ізраїль прибула велика партія вакцин Pfizer.

Вакцинують першочергово літніх, людей з хронічними захворюваннями та тих, хто працює в критичних секторах підвищеного ризику. Також тут задумалися про вакцинацію дітей.

Найближчим часом країна має намір прищепити 5 млн осіб з 9 млн населення та до середини березня вже відновити економіку.

Тим часом в Україні розгорівся скандал з незаконною VIP-вакцинацією. Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що деякі українські нардепи та топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5-3 тисячі євро.

Також він опублікував фотографію вакцини, яку незаконно могли ввести для українських чиновників з Ізраїлю

За його інформацією, 29 або 30 грудня чартерним бортом в Україну з Ізраїлю була таємно завезена партія вакцини Pfizer. У відповідь спікер ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоель Едельштейн запевнив, що зробити це було неможливо, оскільки препарат вимагає глибокого заморожування.

OBOZREVATEL у партнерстві з ізраїльським агентством по боротьбі з міжнародним фінансуванням тероризму та корупції I-AML розслідує злочинну схему вакцинації "обраних".

Після оприлюднення інформації про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров'я та співробітники Міністерства внутрішніх справ вивчать інформацію про можливу організацію в Україні підпільної вакцинації проти коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям перевірити ці дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бродський вважає, що Шмигаль і нардеп, голова профільного медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький повинні зробити аналіз на антитіла до коронавірусу, щоб підтвердити відсутність таємної вакцинації. Якщо результат тестування виявиться позитивним, обидва зобов'язані піти у відставку.