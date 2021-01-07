Деньги взяли, а вкололи 'воду'? Бродский уточнил данные ВВС о контрабанде вакцины в Украине

В Израиле опровергли информацию о том, что в Украину контрабандой могли вывезти вакцину от коронавируса. Следовательно, украинских политиков и бизнесменов, которые делали прививки, могли обмануть, вколов им не Pfizer, а другое вещество.

Как передает ВВС, спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна заверил, что вывезти вакцину из страны незаметно – невозможно.

"Вакцины требуют глубокой заморозки", – отметили в ведомстве.

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский позже отреагировал на это заявление. Он отметил, что, видимо, если вакцину из Израиля не вывозили, тогда в нашу страну завезли подделку.

"Продолжаю утверждать, что Роман Гольдман (клиника "Медиленд") проводит вакцинацию вакциной Pfizer украинским чиновникам и бизнесменам за 2500 евро. Помогает ему глава комитета парламента Михаил Радуцкий", – заявил он.

По информации Бродского, недавно в Украину тайно завезли партию вакцины Pfizer. Премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, недавно получили первую дозу вакцины в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд", к которой имеет отношение Роман Голдман. Украинскими бенифициарами тайного вакцинирования Бродский назвал нардепа Радуцкого и скандального российско-украинского предпринимателя Павла Фукса.

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