Деньги взяли, а вкололи "воду"? Бродский уточнил данные ВВС о контрабанде вакцины в Украине
В Израиле опровергли информацию о том, что в Украину контрабандой могли вывезти вакцину от коронавируса. Следовательно, украинских политиков и бизнесменов, которые делали прививки, могли обмануть, вколов им не Pfizer, а другое вещество.
Как передает ВВС, спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна заверил, что вывезти вакцину из страны незаметно – невозможно.
"Вакцины требуют глубокой заморозки", – отметили в ведомстве.
Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский позже отреагировал на это заявление. Он отметил, что, видимо, если вакцину из Израиля не вывозили, тогда в нашу страну завезли подделку.
"Продолжаю утверждать, что Роман Гольдман (клиника "Медиленд") проводит вакцинацию вакциной Pfizer украинским чиновникам и бизнесменам за 2500 евро. Помогает ему глава комитета парламента Михаил Радуцкий", – заявил он.
По информации Бродского, недавно в Украину тайно завезли партию вакцины Pfizer. Премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, недавно получили первую дозу вакцины в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд", к которой имеет отношение Роман Голдман. Украинскими бенифициарами тайного вакцинирования Бродский назвал нардепа Радуцкого и скандального российско-украинского предпринимателя Павла Фукса.
Как писал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию Михаила Бродского и поручил СБУ и другим правоохранителям провести расследование. По теме позже высказались и сам премьер, и некоторые другие политики.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также заявил, что слышал о появлении нелегальной вакцины от COVID-19 в стране несколько дней назад.
При этом в других странах Европы и в США соблюдается строгая очередь, прививку ждет как королева Елизавета II, так и сами разработчики вакцины. Лишь в Польше нашлись "богатые и знаменитые" хитрецы, которые теперь будут серьезно наказаны.