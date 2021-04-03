Шоу "Маска": всі подробиці одинадцятого випуску

У суботу, 3 квітня, на телеканалі "Україна" стартував одинадцятий випуск популярного шоу "Маска". Так, в ньому глядачі побачать чотири викриття загадкових учасників.

Фантастичні герої зійдуться в музичних поєдинках і спробують довести, що саме вони гідні продовжити участь у проєкті. OBOZREVATEL стежить за головними подіями на шоу і розповідає всі подробиці.

Так, першим на сцену вийшов учасник в образі солодкого Мохіто. Він виконав популярну пісню гурту DZIDZIO – "Я і Сара". Судді припустили, що під маскою може ховатися Ектор Хіменес-Браво або Олексій Суханов.

Учасник в образі Мохіто на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Другим учасником стало веселе Жабеня. Зірка виконала пісню MONATIK – "Кружит". Судді заявляли, що під маскою може ховатися сам Дмитро Монатік.

Учасник в образі Жабеня на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У шоу за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють у номінацію.

У кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, у якому беруть участь уже тільки глядачі. За результатами їхнього вибору той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

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