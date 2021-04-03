Шоу "Маска": все подробности одиннадцатого выпуска

Юля Ухина Люди 20:07, 3.04.2021 Обновлено: 21:05, 3.04.2021

В субботу, 3 апреля, телеканале "Украина" стартовал одиннадцатый выпуск популярного шоу "Маска". Так, в нем зрители увидят четыре разоблачения загадочных участников.

Фантастические герои сойдутся в музыкальных поединках и попытаются доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте. OBOZREVATEL следит за главными событиями на шоу и рассказывает все подробности.

Участница в образе Бабки на шоу "Маска"
Instagram шоу "Маска"

  • Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

  • В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

  • В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

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