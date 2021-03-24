Пірс Морган пішов зі знаменитого шоу через скандальне інтерв'ю Меган і Гаррі

Британський журналіст і телеведучий Пірс Морган звільнився з ранкового шоу "Good Morning Britain" на телеканалі ITV через свої критичні висловлювання на адресу принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Після виходу скандального інтерв'ю Опрі чоловік заявив, що герцоги "розгромили все, що будувала королева" і поставив під сумнів слова Маркл про суїцид. У підсумку в середу, 24 березня, Морган покинув свій офіс, опублікувавши відповідне фото на сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, ведучий розмістив у мережі фото, на якому стоїть безліч коробок і фігура актриси Сюзанни Рід.

"До побачення, Good Morning Britain! Думаю, я залишу картонну фігуру, оскільки трохи моторошно забирати її додому", – підписав кадр Морган.

Зазначимо, що 9 березня медіарегулятор Ofcom заявив про отримання понад 41 тис. скарг на поведінку телеведучого, тому відомство вирішило перевірити, чи не порушують коментарі Моргана телемовний кодекс Великобританії в частині заподіяння шкоди. Через декілька годин телеканал ITV заявив про відхід Моргана.

Пірс Морган – британський журналіст і телеведучий, який зараз працює в США. Він є головним редактором First News, національної газети для дітей, і ведучим телепередачі Piers Morgan Tonight на CNN, яку він почав вести 17 січня 2011 року.

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