"Голос країни-11": де дивитися одинадцятий випуск

Софія Ковнір Люди 20:00, 4.04.2021

У неділю, 4 квітня, о 21:00 на телеканалі "1+1" покажуть 11 випуск нового сезону вокального талант-шоу "Голос країни-11". Журі обиратимуть учасників, які пройдуть в прямі ефіри.

У цьому сезоні вперше в історії проєкту в "нокаутах" з'явиться нововведення, яке однозначно порадує глядачів шоу. Поруч з наставниками з'являться "радники", які будуть допомагати тренерам зробити правильний вибір і зрозуміти, хто пройде до чвертьфіналу. OBOZREVATEL буде стежити за головними подіями на шоу і розповість усі подробиці.

Так, зірковими радниками стали екстренер "Голосу країни" DAN BALAN, який буде допомагати Тіні Кароль у нелегкому виборі учасників. Радницею Наді Дорофєєвої стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, співак і продюсер MONATIK звернувся по допомогу до фронтвуменки рок-гурту The Hardkiss Юлії Саніної, а Іван Дорн став радником Олега Винника.

Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

У цьому сезоні вперше в історії проєкту в "нокаутах" з'явиться нововведення
Пресслужба "1+1"

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у неділю, 28 березня, на телеканалі "1+1" показали перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді обрали учасників, які пройдуть далі.

  • У десятому випуску шоу "Голос країни-11" український виконавець Monatik не зміг стримати сльози через прощальну промову, яку вимовила учасниця Анастасія Буханцова.

  • Також у десятому випуску шоу "Голос країни-11" чоловік актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк виконав на легендарній сцені пісню "Phantom of the opera" і в підсумку покинув проєкт.

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