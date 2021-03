"Голос країни-11": дивитися десятий випуск онлайн

У неділю, 28 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1" стартував перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді оберуть учасників, які пройдуть далі.

Цього разу поруч з наставниками з'явилися "радники", які допомагатимуть тренерам зробити правильний вибір і зрозуміти, хто пройде до чвертьфіналу. OBOZREVATEL стежить за головними подіями на шоу і розповість усі подробиці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, зірковими радниками стали екстренер "Голосу країни" DAN BALAN, який буде допомагати Тіні Кароль в нелегкому виборі учасників. Радницею Наді Дорофєєвої стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, співак і продюсер MONATIK звернувся за допомогою до фронтвуменки рок-гурту The Hardkiss Юлії Саніної, а Іван Дорн став радником Олега Винника.

Першим на сцену вийшов учасник від команди Монатіка – Тьома Паучек. Він виконав народну українську пісню "Розпрягайте, хлопці, коні". За рішенням тренерів, Тьома опиняється на першому місці.

Потім на сцені з'явився Андрій Смерека, який виконав відомий хіт "I do not wanna be you anymore" співачки Billie Eilish. Учасник отримав поки друге місце. Юлія Саніна заявила, що не впевнена в тому, що учасниця зможе пройти далі, з цією думкою погодився і Монатік, але все ж таки дав третє місце дівчині.

Наступною виступила Любов Дробина із запальною піснею "Welcome to Burlesque" співачки Christina Aguilera.

Також на сцені шоу виступив новоспечений дует Анна Гадомич і Олександр Біляк. Пара виконала пісню Гайтани и С.К.А.Й. – "Не йди".

Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: