"Голос країни-11": смотреть десятый выпуск онлайн

В воскресенье, 28 марта, в 21:00 на телеканале "1+1" стартовал первый эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выберут участников, которые пройдут дальше.

В этот раз рядом с наставниками появились "советники", которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал. OBOZREVATEL следит за главными событиями на шоу и расскажет все подробности.

Так, звездными советниками стали экс-тренер "Голосу країни" DAN BALAN, который будет помогать Тине Кароль в нелегком выборе участников. Советником Нади Дорофеевой стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер MONATIK обратился за помощью к фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника.

Напомним, победитель одиннадцатого сезона "Голосу країни" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

В этот раз рядом с наставниками появятся "советники" Пресс-служба "1+1"

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