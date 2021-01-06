Зеленський відреагував на заяву Бродського і доручив СБУ розслідувати контрабанду вакцини

Борис Бондар Політика 17:26, 6.01.2021 Оновлено: 18:14, 6.01.2021

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезені в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу, відреагувавши на заяву голови редакційної ради OBOZREVATEL, президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського.

Про це глава держави повідомив в Telegram. Він зазначив, що за контрабанду і контрафакт має бути покарання.

"Якщо хтось дійсно додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція повинна бути максимально жорсткою", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що у держави є чіткий план вакцинації. Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику і ті, хто на передовій у боротьбі з COVID-19.

Президент відреагував на заяву Бродського
Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, Бродський повідомив, що за його інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ряд народних депутатів, в тому числі і глава профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький, протягом цього тижня отримали першу дозу вакцини в клініці пластичної хірургії і косметології "Меділенд", до якої має відношення Роман Голдман.

Українськими беніфіціари таємного вакцинації Бродський назвав нардепа Радуцького і скандального російсько-українського підприємця Павла Фукса.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) та співробітники Міністерства внутрішніх справ (МВС) вивчать інформацію щодо можливої організації в Україні підпільної вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, щеплень для нардепів і топчиновників.

  • Лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик заявила, що можлива таємна вакцинація проти COVID-19 деяких топчиновників України не викликає подиву, оскільки це продовження подвійних стандартів влади.

  • А депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко каже, що таємна вакцинація українських нардепів і чиновників від COVID-19 є морально неприпустимим і, крім того, прямим порушенням закону, яке мають розслідувати відповідні органи.

  • Ще на початку грудня 2020 року в Україні з'явилася вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech китайського виробництва. Вона була доступна вузькому колу осіб. Про це розповів лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін.

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