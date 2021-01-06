Зеленський відреагував на заяву Бродського і доручив СБУ розслідувати контрабанду вакцини
Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезені в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу, відреагувавши на заяву голови редакційної ради OBOZREVATEL, президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського.
Про це глава держави повідомив в Telegram. Він зазначив, що за контрабанду і контрафакт має бути покарання.
"Якщо хтось дійсно додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція повинна бути максимально жорсткою", – заявив Зеленський.
Він підкреслив, що у держави є чіткий план вакцинації. Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику і ті, хто на передовій у боротьбі з COVID-19.
Нагадаємо, Бродський повідомив, що за його інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ряд народних депутатів, в тому числі і глава профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький, протягом цього тижня отримали першу дозу вакцини в клініці пластичної хірургії і косметології "Меділенд", до якої має відношення Роман Голдман.
Українськими беніфіціари таємного вакцинації Бродський назвав нардепа Радуцького і скандального російсько-українського підприємця Павла Фукса.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
деякі українські нардепи і топ-чиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тисячі євро. Про це написав голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський. За його інформацією, 29 або 30 грудня чартерним рейсом до України таємно завезли партію вакцини Pfizer.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) та співробітники Міністерства внутрішніх справ (МВС) вивчать інформацію щодо можливої організації в Україні підпільної вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, щеплень для нардепів і топчиновників.
Лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик заявила, що можлива таємна вакцинація проти COVID-19 деяких топчиновників України не викликає подиву, оскільки це продовження подвійних стандартів влади.
А депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко каже, що таємна вакцинація українських нардепів і чиновників від COVID-19 є морально неприпустимим і, крім того, прямим порушенням закону, яке мають розслідувати відповідні органи.
Ще на початку грудня 2020 року в Україні з'явилася вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech китайського виробництва. Вона була доступна вузькому колу осіб. Про це розповів лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін.