Зеленський відреагував на заяву Бродського і доручив СБУ розслідувати контрабанду вакцини

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезені в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу, відреагувавши на заяву голови редакційної ради OBOZREVATEL, президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського.

Про це глава держави повідомив в Telegram. Він зазначив, що за контрабанду і контрафакт має бути покарання.

"Якщо хтось дійсно додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція повинна бути максимально жорсткою", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що у держави є чіткий план вакцинації. Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику і ті, хто на передовій у боротьбі з COVID-19.

Президент відреагував на заяву Бродського Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, Бродський повідомив, що за його інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ряд народних депутатів, в тому числі і глава профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький, протягом цього тижня отримали першу дозу вакцини в клініці пластичної хірургії і косметології "Меділенд", до якої має відношення Роман Голдман.

Українськими беніфіціари таємного вакцинації Бродський назвав нардепа Радуцького і скандального російсько-українського підприємця Павла Фукса.

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