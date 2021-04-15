Забродський оцінив перспективи вступу України в НАТО

Наразі спрогнозувати точну дату чи рік вступу України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) неможливо. Адже попри істотне посилення Збройних сил, в організацію вступає вся держава, тому все залежатиме від її керівництва.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL розповів Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ і керівник АТО на Донбасі в 2017 році Михайло Забродський. Він також нагадав, що такий серйозний процес є доволі тривалим.

"Навряд чи зараз хтось у світі може назвати не те, що дату, а навіть рік вступу. Це процес. Мова не стільки про ЗСУ. У НАТО вступає країна, а це вже значно ширший і масштабніший перелік елементів. Не забуваймо, в якому стані перебували, наприклад, Збройні сили країн Балтії, коли ухвалювалося рішення про їхній вступ. Або, наприклад, ЗС Болгарії чи, навіть, нашого стратегічного партнера – Польщі", – пояснив Забродський.

Він погодився із тим, що на їхній території не було військового конфлікту. Однак для перелічених країн була низка зовсім інших умов для вступу в НАТО. Генерал-лейтенант підкреслив, що прагнення відповідати заданим стандартам – це безперервний процес.

"Я не говорю, що хтось із країн-членів НАТО дотягує до визначеного рівня більше, а хтось менше. Меж досконалості нема. Скажу інше: приблизно в половини чинних членів Альянсу їхні Збройні сили значною мірою ще не досягли тих самих стандартів, зокрема – технічних. І ця робота продовжується", – сказав Забродський.

Що стосується ЗСУ, то у них, на його думку, є весь необхідний потенціал і прагнення для досягнення визначеного рівня відповідності.

"Головне, щоб у керівництва країни було бажання це робити", – резюмував Забродський.

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