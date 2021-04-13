Столтенберг відповів, чи можливе членство України в НАТО
Членство України в НАТО залежатиме виключно від України та 30 членів Альянсу.
Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу в Брюсселі після закінчення засідання Комісії Україна-НАТО, ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес, і Росія не має ніякого права вето в цьому питанні.
"Це суверенне право нації – звертатися за членством. Союзники зрештою вирішать, коли це станеться, це дуже важливий принцип", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи зможе Україна вступити в НАТО, не контролюючи своєї території.
Столтенберг підкреслив, що Росія зараз намагається вводити сфери впливу і вирішувати, що можуть робити її сусіди.
"Ми вважаємо, що Україна повинна сама вирішувати свій шлях, і тільки союзники можуть вирішити, чи виконані стандарти. Ми підтримуємо Україну на шляху реформ, це єдиний шлях, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції. І ми відхиляємо ту ідею, що Росія заявляє про право вето на суверенне право держав вирішувати, який саме захист вони вибирають", – додав генсек НАТО.
Зі свого боку Кулеба зазначив, що для України вступ до НАТО – це лише питання часу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із генcеком НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. За словами глави держави, вступ до Альянсу зможе зупинити військову агресію Росії.
Потім Зеленський захотів від американського лідера Джо Байдена дій і підтримки вступу України в НАТО.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна повинна отримати План дій щодо членства в НАТО 2021 року.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримує намір України найближчим часом отримати ПДЧ в НАТО.