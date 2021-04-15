Забродский оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Сейчас спрогнозировать точную дату или год вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО) невозможно. Ведь несмотря на существенное усиление Вооруженных сил, в организацию поступает все государство, поэтому все будет зависеть от его руководства.

Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL рассказал Герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский. Он также напомнил, что такой серьезный процесс является довольно длительным.

"Вряд ли сейчас кто-то в мире может назвать не то, что дату, а даже год поступления. Это процесс. Речь не столько о ВСУ. В НАТО вступает страна, а это уже более широкий и масштабный перечень элементов. Не забывайте, в каком состоянии находились, например, Вооруженные силы стран Балтии, когда принималось решение об их вступлении. Или, например, ВС Болгарии или даже нашего стратегического партнера – Польши", – объяснил Забродский.

Он согласился с тем, что на их территории не было военного конфликта. Однако для перечисленных стран был ряд совершенно иных условий для вступления в НАТО. Генерал-лейтенант подчеркнул, что стремление соответствовать заданным стандартам – это непрерывный процесс.

"Я не говорю, что кто-то из стран-членов НАТО дотягивает до определенного уровня больше, а кто-то меньше. Пределов совершенству нету. Скажу другое: примерно у половины действующих членов Альянса их Вооруженные силы в значительной мере еще не достигли тех же стандартов, в частности – технических. И эта работа продолжается", – сказал Забродский.

Что касается ВСУ, то у них, по его мнению, есть весь необходимый потенциал и стремление для достижения определенного уровня соответствия.

"Главное, чтобы у руководства страны было желание это делать", – резюмировал Забродский.

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