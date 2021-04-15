Україна може відновити ядерний статус, якщо не вступить у НАТО, – посол у Німеччині

Україна повинна отримати від Заходу сучасне озброєння і стати членом НАТО, інакше буде порушено питання про відновлення ядерного статусу.

Таку заяву в ефірі Deutschlandfunk зробив посол України в Німеччині Андрій Мельник, коментуючи нарощування російських військ біля кордонів нашої країни.

"За нашими даними, майже 90 тисяч (російських. – Ред.) військових, а також їхні збройні системи були стягнуті до кордону і в район окупованого Криму та Донбасу. Це розгортання – не просто гра м'язами ... Ми маємо справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часів Другої світової війни", – зазначив він.

Дипломат підкреслив, що для зміцнення обороноздатності України потрібні сучасні системи озброєння.

"Зараз нам також потрібні серйозні кроки. Німеччина є четвертим за величиною експортером зброї в світі, і я вважаю, що Федеративна республіка також могла б відмовитися від цієї моралізаторської політики", – додав Мельник.

Дипломат зазначив, що прийняття України в НАТО захистить нашу країну від російської агресії. Перебування України в складі Альянсу не дозволило б Росії окупувати Крим.

"Ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра або післязавтра Путін нас не захопив. Єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО ... Україна не має іншого вибору: або ми є частиною союзу, такого як НАТО, і вносимо свій вклад, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція – озброюватися самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?" – повідомив посол.

Додамо, що глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук в ефірі "Україна 24" розповів, що наша країна не має наміру відновлювати ядерну зброю.

"Зараз є чіткі визначення зовнішньополітичного курсу України, там немає позиції про відновлення ядерного статусу", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорювали шляхи вступу України в Альянс, а також ескалацію на Донбасі.