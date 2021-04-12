Зеленский захотел от Байдена действий и поддержки вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что американский лидер Джо Байден должен сделать больше для того, чтобы сдержать военную угрозу России и прекратить войну на Донбассе.

В частности, речь идет о большем количестве денег, оружия и большей поддержке вступления Украины в НАТО, сказал украинский президент CNN во время поездки на передовую зоны ООС. При этом он добавил, что США – "хороший друг" нашей страны.

"Если они (США – Ред.) видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что возможное членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на Донбассе.

Позже стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает намерение Украины в ближайшее время получить план действий по членству в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО и Евросоюзе анонсировали внеочередные заседания из-за обострения ситуации на украинском Донбассе.

Кроме того, у Зеленского рассказали послу Швеции об удвоившихся войсках России на границе с Украиной и о том, что Москва нарушает договоренности о прекращении огня на Донбассе.