У Путина ответили на заявление Зеленского о вступлении в НАТО

Вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на востоке нашей страны и якобы не понравится украинцам, проживающим в ОРДЛО.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА Новости. По его мнению, при вступлении в Альянс нужно учитывать мнение людей.

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", – сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, для людей "Л/ДНР" вступление Украины в НАТО является глубоко неприемлемой перспективой.

Также Песков добавил, что для Путина "безопасность россиян, в том числе на Донбассе" являются приоритетом. При этом он не сказал, на какие действия может пойти Россия для защиты своих граждан. Однако он отметил, что ситуация очень напряженная и любые высказывания, "которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генcсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострения ситуации безопасности на Донбассе. По словам гаранта, вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.