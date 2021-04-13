Столтенберг ответил, возможно ли членство Украины в НАТО
Членство Украины в НАТО будет зависеть исключительно от Украины и 30 членов Альянса.
Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Брюсселе по окончании заседания Комиссии Украина-НАТО, никто не может помешать или вмешиваться в этот процесс, и Россия не имеет никакого права вето в этом вопросе.
"Это суверенное право нации – обращаться за членством. Союзники в конечном счете решат, когда это произойдет, это очень важный принцип", – сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Украина вступить в НАТО, не контролируя свою территорию.
Столтенберг подчеркнул, что Россия сейчас пытается вводить сферы влияния и решать, что могут делать ее соседи.
"Мы считаем, что Украина должна сама решать свой путь, и только союзники могут решить, выполнены ли стандарты. Мы поддерживаем Украину на пути реформ, это единственный путь, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции. И мы отклоняем идею, что Россия заявляет о праве вето на суверенное право государств решать, какую именно защиту они выбирают", – добавил генсек НАТО.
В свою очередь Кулеба отметил, что для Украины вступление в НАТО – это лишь вопрос времени.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе. По словам главы государства, вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.
Затем Зеленский потребовал от американского лидера Джо Байдена действий и поддержки вступления Украины в НАТО.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина должна получить План действий по членству в НАТО в 2021 году.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает намерение Украины в ближайшее время получить ПДЧ в НАТО.