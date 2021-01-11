У США розглянуть відсторонення Трампа. Документ
У США заплановано передати на розгляд Конгресу резолюцію, в якій закликають віцепрезидента США Майка Пенса позбавити повноважень Дональда Трампа.
Відповідну пропозицію має передати конгресменам спікер палати представників Ненсі Пелосі, у понеділок, 11 січня, пише АВС. У документі уточнюється, що тимчасово взяти на себе президентські повноваження запропоновано Пенсу.
"Резолюція закликає віцепрезидента скликати та мобілізувати кабінет міністрів для приведення в дію 25-ої поправки, яка проголошує президента нездатним виконувати свої службові обов'язки, після чого віцепрезидент негайно приступить до виконання обов'язків президента", – говориться в заяві Пелосі.
Пенс має відповісти протягом 24 години. Якщо він не підтримає резолюцію, процедуру імпічменту Трампу почнуть невідкладно.
25 поправка до конституції США регулює правила передачі влади та визначає випадки недієздатності президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 січня в США прихильники Трампа влаштували штурм Капітолію, де засідає Конгрес, і прорвалися всередину. Жертвами сутичок стали п'ятеро людей.
Після цього конгресвумен від Демократичної партії Ільхан Омар заявила, що Трамп не повинен залишатися на посаді глави держави.
У Палаті представників від Демократичної партії анонсували готовність подати статтю для оголошення імпічменту Трампу. Документ підтримали 180 осіб.
У Республіканській партії також заговорили про те, що порушення Трампа можуть стати причиною для його відсторонення від влади.
Пенс запропонував альтернативу імпічменту – застосування 25-ї поправки до Конституції США. Вона передбачає відсторонення президента через недієздатність і передачу його повноважень віцепрезиденту.
Однак Трамп висловив упевненість у тому, що Пенс і члени уряду не підуть на такий крок.