Сенатор США от республиканцев поддержал возможный импичмент Трампу

Инициативу демократов по объявлению импичмента президенту США Дональду Трампу поддержали в Республиканской партии.

Как сообщает АР, влиятельный сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Пэт Туми выразил мнение, что роль Трампа в штурме Капитолия является правонарушением, из-за которого может быть объявлен импичмент.

При этом он прямо не сказал, проголосует ли за отстранение президента от должности, если Палата представителей Конгресса США направит в Сенат предложение об импичменте.

"Я не знаю, что они собираются прислать. Одна из вещей, которые меня беспокоят, это то, будет ли Палата слишком политизировать этот процесс", – отметил Туми.

Ранее группа членов Палаты представителей от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента Трампу.

Конгрессмен Тед Лью сообщил в Twitter, что поддержку подготовленной статье выразили 180 человек.

Действующий вице-президент США Майк Пенс считает, что вместо импичмента можно воспользоваться 25-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов.

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента из-за его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

В команде Пенса считают, что объявление недееспособности президента может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны. Однако, если поведение Трампа "станет еще менее предсказуемым", то вице-президенту придется прибегнуть к поправке и принять на себя обязанности главы государства.

В случае возможной процедуры импичмента интересы Трампа будет представлять его бессменный адвокат Рудольф Джулиани.

Также Трамп не исключает возможность снова обратиться за помощью к почетному профессору школы права Гарвардского университета Алану Дершовицу. Он уже предоставлял защиту президенту в ходе процедуры импичмента в 2019-2020 годах.

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