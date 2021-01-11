В США рассмотрят отстранение Трампа. Документ
В США запланировано передать на рассмотрение Конгресса резолюцию, в которой призывают вице-президента США Майка Пенса лишить полномочий Дональда Трампа.
Соответствующее предложение конгрессменам должна передать спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в понедельник, 11 января, пишет АВС. В документе уточняется, что временно взять на себя президентские полномочия предложено Пенсу.
"Резолюция призывает вице-президента созвать и мобилизовать кабинет министров для приведения в действие 25 поправки, провозглашающей президента неспособным выполнять свои служебные обязанности, после чего вице-президент немедленно приступит к исполнению обязанностей президента", – говорится в заявлении Пелоси.
Пенс должен ответить в течение 24 часов. Если он не поддержит резолюцию, процедуру импичмента Трампа начнут безотлагательно.
25 поправка к конституции США регулирует правила передачи власти и определяет случаи недееспособности президента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 января в США сторонники Трампа устроили штурм Капитолия, где заседает Конгресс, и прорвались внутрь. Жертвами беспорядков стали пять человек.
После этого конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что Трамп не должен оставаться на посту главы государства.
В Палате представителей от Демократической партии анонсировали готовность подать статью для объявления импичмента Трампу. Документ поддержали 180 человек.
В Республиканской партии также заговорили о том, что нарушения Трампа могут стать причиной для его отстранения от власти.
Пенс предложил альтернативу импичменту – применение 25-й поправки к Конституции США. Она предполагает отстранение президента из-за недееспособности и передачу его полномочий вице-президенту.
Трамп выразил уверенность в том, что Пенс и члены правительства не пойдут на такой шаг..