В США рассмотрят отстранение Трампа. Документ

В США запланировано передать на рассмотрение Конгресса резолюцию, в которой призывают вице-президента США Майка Пенса лишить полномочий Дональда Трампа.

Соответствующее предложение конгрессменам должна передать спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в понедельник, 11 января, пишет АВС. В документе уточняется, что временно взять на себя президентские полномочия предложено Пенсу.

"Резолюция призывает вице-президента созвать и мобилизовать кабинет министров для приведения в действие 25 поправки, провозглашающей президента неспособным выполнять свои служебные обязанности, после чего вице-президент немедленно приступит к исполнению обязанностей президента", – говорится в заявлении Пелоси.

Пенс должен ответить в течение 24 часов. Если он не поддержит резолюцию, процедуру импичмента Трампа начнут безотлагательно.

25 поправка к конституции США регулирует правила передачи власти и определяет случаи недееспособности президента.

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