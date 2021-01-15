У Києві на Майдані протестували проти підвищення тарифів на комуналку. Фото

Таша Адамович Фоторепортаж 12:35, 15.01.2021 Оновлено: 12:41, 15.01.2021

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Її учасники вимагали від влади "реального зменшення тарифів на газ та його розподіл", пише Цензор.НЕТ. Також, на їхню думку, уряд України має скасувати постанову №1325 від 28.12.2020 року, згідно з яким підвищується вартість електроенергії для населення (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У той час, коли собі вони [чиновники, – ред.] виписують багатомільйонні зарплати та премії, в простих людей забирають останнє. Більшість українців просто не зможуть оплачувати їхні забаганки. До того ж депутати підготували законопроєкт №3613, згідно з яким за борги можна буде забрати житло, автомобіль, накласти величезні штрафи, заборонити виїжджати за кордон", – заявили учасники протесту.

Вони висунули до влади такі вимоги:

  • Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, НАК "Нафтогаз" НКРЕКП повинні ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл;

  • Кабмін – скасувати постанову про підвищення вартості електроенергії для населення;

  • РНБО – ініціювати повернення у власність місцевих громад газотранспортних і газорозподільних мереж, що розташовані на їхній території.

  • Також учасники протесту вимагали відкликати законопроєкт №3613 про комунальні борги.

Акція протесту пройшла в Києві
censor.net
Люди на Майдані протестували проти підвищення комунальних тарифів
censor.net
Протестувальників не злякав навіть мороз
censor.net
В акції взяли участь кілька десятків людей
censor.net
Люди прийшли з плакатами
censor.net
Протестувальники озвучили вимоги до влади
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Вони звинуватили українських олігархів у здорожчанні комуналки
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Учасники акції протесту вимагали перегляду тарифів
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Мітингарі звернулися до Зеленського
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