В Киеве на Майдане протестовали против повышения тарифов на коммуналку. Фото
В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.
Ее участники потребовали от властей "реального уменьшения тарифов на газ и его распределение", пишет Цензор.НЕТ. Также, по их мнению, правительство Украины должно отменить постановление №1325 от 28.12.2020 года, согласно которому повышается стоимость электроэнергии для населения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"В то время, когда себе они [чиновники, – ред.] выписывают многомиллионные зарплаты и премии, у простых людей забирают последнее. Большинство украинцев просто не смогут оплачивать их прихоти. Кроме этого, депутаты подготовили законопроект №3613, согласно которому за долги по коммуналке можно будет забрать жилье, автомобиль, наложить огромные штрафы, запретить выезжать за границу", – заявили протестующие.
Они выдвинули к власти такие требования:
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, НАК "Нафтогаз" НКРЭКУ должны инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение;
Кабмин – отменить постановление о повышении стоимости электроэнергии для населения;
СНБО – инициировать возвращение в собственность местных громад газотранспортных и газораспределительных сетей, расположенных на их территории.
Также протестующие потребовали отозвать законопроект №3613 о коммунальных долгах.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: газ и отопление резко подорожали.
По стране прокатилась волна стихийных протестов против повышения тарифов, они прошли в разных областях.
Зеленский призвал правительство снизить тарифы, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что она будет действовать только до конца отопительного сезона, потом станет рыночной.