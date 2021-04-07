Українці почали скаржитися на якість газу: експерти пояснили, що відбувається

Українці в соцмережах скаржаться на зміну кольору полум'я газу на побутових електроплитках, більш тривале, ніж зазвичай, закипання чайника і зростання споживання газу. Все це вони пов'язують з погіршенням якості палива, яке їм поставляється.

Однак збільшення обсягів споживання ще не означає, що споживачеві дали поганий газ. Адже справа може бути в зміні температури в будинку, а також інших причин, які не пов'язані безпосередньо з газом з труби. Про це експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук повідомив в коментарі "Фокусу".

"Від зміни фізико-хімічного складу газу дійсно змінюється колір полум'я. Втім, на колір полум'я і ефективність горіння і нагрівання також впливає наявність забруднень пальника, накипу в чайнику, тиск газу і доступ кисню", – заявив старший експерт з газових питань USAID Проєкту енергетичної безпеки Олександр Овдієнко.

Якщо у споживача є сумніви в якості, то газ можна перевірити. У компанії "Оператор газотранспортної системи України" уточнюють, що за письмовим запитом споживача облгаз протягом п'яти робочих днів зобов'язаний надати документи, що підтверджують фізико-хімічний склад палива. Для споживача така перевірка безкоштовна.

На підставі письмової заяви споживача облгаз також зобов'язаний перевірити тиск або якісні показники газу. Для цього в найближчі два дні в містах або протягом п'яти днів в сільській місцевості облгаз для взяття проби повинен направити свого представника.

Нагадаємо, українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: ціну на природний газ для населення було збільшено на 14%. Після цього країною прокотилася хвиля протестів проти підвищення тарифів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: