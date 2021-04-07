Украинцы начали жаловаться на качество газа: эксперты объяснили, что происходит

Украинцы в соцсетях жалуются на изменение цвета пламени газа на бытовых электроплитах, более длительное, чем обычно, закипание чайника и рост потребления газа. Все это они связывают с ухудшением качества топлива, которое им поставляется.

Однако увеличение объемов потребления еще не означает, что потребителю дали плохой газ. Ведь дело может быть в изменении температуры в доме, а также других причинах, не связанных непосредственно с газом из трубы. Об этом эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук сообщил в комментарии "Фокусу".

"От изменения физико-химического состава газа действительно меняется цвет пламени. Впрочем, на цвет пламени и эффективность горения и нагрева также влияет наличие загрязнений горелки, накипи в чайнике, давление газа и доступ кислорода", – заявил старший эксперт по газовым вопросам USAID Проекта энергетической безопасности Александр Овдиенко.

Если у потребителя есть сомнения в качестве, то газ можно проверить. В компании "Оператор газотранспортной системы Украины" уточняют, что по письменному запросу потребителя облгаз в течение пяти рабочих дней обязан предоставить документы, подтверждающие физико-химический состав топлива. Для потребителя такая проверка бесплатная.

На основании письменного заявления потребителя облгаз также обязан проверить давление или качественные показатели газа. Для этого в ближайшие два дня в городах или в течение пяти дней в сельской местности облгаз для взятия пробы должен направить своего представителя.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL: