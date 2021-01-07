Трамп відреагував на оголошення перемоги Байдена

Президент США Дональд Трамп відмовився визнати перемогу демократа Джо Байдена на виборах, проте запевнив, що передача влади відбудеться.

Як передає CNN, 45-й глава держави прокоментував рішення Конгресу так: "Не дивлячись на те, що я повністю не згоден з результатами виборів, і факти підтверджують мою думку, тим не менше, 20 січня буде організований перехідний період".

Трамп заявив, що "ми продовжимо боротьбу, щоб враховувалися лише законні голосу".

"Хоч це означає кінець найбільш величного першого президентського терміну в історії, але це тільки початок нашої боротьби за те, щоб знову зробити Америку великої", – сказав він.

Нагадаємо, за підсумками підрахунку голосів у всіх штатах на виборах президента США переміг Джозеф Байден. Дональд Трамп відмовився визнати свою поразку. На виборах інтрига зберігалася до останнього, нинішній глава держави підозрює, що демократи нібито сфальсифікували вибори.

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