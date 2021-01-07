Трамп отреагировал на объявление победы Байдена

Президент США Дональд Трамп отказался признать победу демократа Джо Байдена на выборах, однако заверил, что передача власти состоится.

Как передает CNN, 45-й глава государства прокомментировал решение Конгресса так: "Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мое мнение, тем не менее, 20 января будет организованный переходный период".

Трамп заявил, что "мы продолжим борьбу, чтобы учитывались лишь законные голоса".

"Хоть это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, но это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", – сказал он.

Напомним, по итогам подсчета голосов во всех штатах на выборах президента США победил Джозеф Байден. Дональд Трамп отказался признать свое поражение. На выборах интрига сохранялась до последнего, нынешний глава государства подозревает, что демократы якобы сфальсифицировали выборы.

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