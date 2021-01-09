Суд виніс рішення щодо російськомовних захоплювачів Конгресу США

Суд у Вашингтоні відпустив 54-річну уродженку Молдови Євгену Малімон та її доньку Крістіну, затриманих під час штурму Капітолію США.

Як повідомляє OPB, жінок звільнили, заборонивши в'їжджати в американську столицю. При цьому їх зобов'язали з'явитися на наступне засідання суду в червні.

Євгенія і Крістіна Малімон були заарештовані за порушення комендантської години і незаконне проникнення. У суді жінка попросила надати їй перекладача з російської мови.

У посольстві РФ заявили, що росіян серед затриманих у Вашингтоні не було.

Крістіна Малімон активно підтримувала Трампа Instagram Крістіни Малімон

Мама Крістіни Малімон родом з Молдови Instagram Крістіни Малімон

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