Суд вынес решение по русскоязычным захватчикам Конгресса США

Мирослав Семенюк Мир 10:38, 9.01.2021 Обновлено: 10:56, 9.01.2021

Суд в Вашингтоне отпустил 54-летнюю уроженку Молдовы Евгению Малимон и ее дочь Кристину, задержанных во время штурма Капитолия США.

Как сообщает OPB, женщин освободили, запретив въезжать в американскую столицу. При этом их обязали явиться на следующее заседание суда в июне.

Евгения и Кристина Малимон были арестованы за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение. В суде женщина попросила предоставить ей переводчика с русского языка.

В посольстве РФ заявили, что россиян среди задержанных в Вашингтоне не было.

Кристина Малимон активно поддерживала Трампа
Instagram Кристины Малимон
Мама Кристины Малимон родом из Молдовы
Instagram Кристины Малимон

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Мир

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