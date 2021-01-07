"Захоплення" Капітолію прихильниками Трампа: що відбувалося в будівлі Конгресу. Фото

Прихильники президента США Дональда Трампа, які увірвалися до Капітолію (будівля Конгресу), влаштували там заворушення – били скло та двері, лазили по стінах, сиділи в кріслах політиків.

Кілька правоохоронців отримали в зіткненнях травми, водночас серед протестувальників є летальний випадок – померла дівчина, якій з вогнепальної зброї вистрілили в груди. Фото та відео штурму Капітолію активно публікувалися в мережі.

Прихильник Трампа несе бойової прапор Конфедерації на другому поверсі Капітолію NBS News

Протестуючі з прапорами The New York Times

Як пише CNN, більшість американців не проявляли агресії. Вони ходили по залах, робили селфі. Ось як виглядав зал Сенату незабаром після евакуації віце-президента Майка Пенса:

Зал Сенату Twitter / POLITICO

Протести у Вашингтоні 6 січня Twitter / POLITICO

Чоловік повис на одній руці в одному із залів Капітолію NBS News

Twitter / POLITICO

Активісти показали фізичну підготовку не тільки всередині будівлі, а й зовні, коли піднімалися на стіни:

Під будівлею Конгресу CNN

Штурм будівлі The New York Times

У будівлі люди оточили зал, де мало проходити засідання Сенату, а незабаром прорвалися всередину. Офіційні підсумки виборів довелося відкласти.

Люди вриваються всередину CNN

Прихильники Трампа зірвали засідання Сенату NBS News

Деякі сиділи в кріслах топ-чиновників Сенату:

Чоловік у кріслі Ненсі Пелосі NBS News

Протестувальники в будівлі Конгресу Twitter / BNO News

У мережі також є чимало кадрів, де протестувальники розбивають вікна чи двері.

Один із протестувальників курив у Конгресі:

Проти американців застосовували зброю (ймовірно, охоронці будівлі). У цей час політики та співробітники Конгресу, яких не евакуювали перед проривом протестувальників, ховалися за меблями.

Охоронці біля дверей, за якими знаходяться прихильники Трампа Twitter / BNO News

У Конгресі чекали погрому The New York Times

Співробітники ховаються від протестувальників NBS News

Правоохоронці затримують республіканців NBS News

Пізніше американська поліція повідомила, що будівля була взята під охорону близько 17:40 за місцевим часом. На 18:00 була оголошена комендантська година.

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