"Захоплення" Капітолію прихильниками Трампа: що відбувалося в будівлі Конгресу. Фото
Прихильники президента США Дональда Трампа, які увірвалися до Капітолію (будівля Конгресу), влаштували там заворушення – били скло та двері, лазили по стінах, сиділи в кріслах політиків.
Кілька правоохоронців отримали в зіткненнях травми, водночас серед протестувальників є летальний випадок – померла дівчина, якій з вогнепальної зброї вистрілили в груди. Фото та відео штурму Капітолію активно публікувалися в мережі.
Як пише CNN, більшість американців не проявляли агресії. Вони ходили по залах, робили селфі. Ось як виглядав зал Сенату незабаром після евакуації віце-президента Майка Пенса:
Активісти показали фізичну підготовку не тільки всередині будівлі, а й зовні, коли піднімалися на стіни:
У будівлі люди оточили зал, де мало проходити засідання Сенату, а незабаром прорвалися всередину. Офіційні підсумки виборів довелося відкласти.
Деякі сиділи в кріслах топ-чиновників Сенату:
У мережі також є чимало кадрів, де протестувальники розбивають вікна чи двері.
Один із протестувальників курив у Конгресі:
Проти американців застосовували зброю (ймовірно, охоронці будівлі). У цей час політики та співробітники Конгресу, яких не евакуювали перед проривом протестувальників, ховалися за меблями.
Пізніше американська поліція повідомила, що будівля була взята під охорону близько 17:40 за місцевим часом. На 18:00 була оголошена комендантська година.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 січня Конгрес США зібрався, щоб підрахувати голоси вибірників і остаточно затвердити результати президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден. Чинний американський глава Дональд Трамп заявив, що не має наміру визнавати поразку.
Прихильники Трампа організували масові протести, а також штурмували і прорвалися в будівлю Конгресу.
Протестувальники влаштували сутички з поліцейськими, але проти них також застосували насильство. Попередньо, загинула одна особа, ще кілька отримали поранення.
І Трамп, і Байден записали звернення до громадян через протести і насильства.