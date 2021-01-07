"Захват" Капитолия сторонниками Трампа: что происходило в здании Конгресса. Фото
Сторонники президента США Дональда Трампа, которые ворвались в Капитолий (здание Конгресса), устроили там беспорядки – били стекла и двери, лазили по стенам, сидели в креслах политиков.
Несколько правоохранителей получили в столкновениях травмы, в то же время среди протестующих есть летальный случай – умерла девушка, которой с огнестрельного оружия выстрелили в грудь. Фото и видео штурма Капитолия активно публиковались в сети.
Как пишет CNN, большинство американцев не проявляли агрессии. Они ходили по залам, делали селфи. Вот как выглядел зал Сената вскоре после эвакуации вице-президента Майка Пенса:
Активисты показали физическую подготовку не только внутри здания, но и снаружи, когда взбирались на стены:
В здании люди окружили зал, где должно было проходить заседание Сената, а вскоре прорвались внутрь. Официальные итоги выборов пришлось отложить.
Некоторые сидели в креслах топ-чиновников Сената:
В сети также есть немало кадров, где протестующие разбивают окна или двери.
Один из протестующих курил в Конгрессе:
Против американцев применяли оружие (вероятно, охранники здания). В это время политики и сотрудники Конгресса, которых не эвакуировали перед прорывом протестующих, прятались за мебелью.
Позже американская полиция сообщила, что здание было взято под охрану около 17:40 по местному времени. На 18:00 был объявлен комендантский час.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 января Конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Действующий американский глава Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение.
Сторонники Трампа организовали массовые протесты, а также штурмовали и прорвались в здание Конгресса.
Протестующие устроили стычки с полицейскими, но против них также применили насилие. Предварительно, погиб один человек, еще несколько получили ранения.
И Трамп, и Байден записали обращения к гражданам из-за протестов и насилия.