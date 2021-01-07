"Захват" Капитолия сторонниками Трампа: что происходило в здании Конгресса. Фото

Дарья Дурова Мир 02:33, 7.01.2021

Сторонники президента США Дональда Трампа, которые ворвались в Капитолий (здание Конгресса), устроили там беспорядки – били стекла и двери, лазили по стенам, сидели в креслах политиков.

Несколько правоохранителей получили в столкновениях травмы, в то же время среди протестующих есть летальный случай – умерла девушка, которой с огнестрельного оружия выстрелили в грудь. Фото и видео штурма Капитолия активно публиковались в сети.

Сторонник Трампа несет боевой флаг Конфедерации на втором этаже Капитолия
NBS News
Протестующие с флагами
The New York Times

Как пишет CNN, большинство американцев не проявляли агрессии. Они ходили по залам, делали селфи. Вот как выглядел зал Сената вскоре после эвакуации вице-президента Майка Пенса:

Зал Сената
Twitter / POLITICO
Протесты в Вашингтоне 6 января
Twitter / POLITICO
Мужчина повис на одной руке в одном из залов Капитолия
NBS News
Twitter / POLITICO

Активисты показали физическую подготовку не только внутри здания, но и снаружи, когда взбирались на стены:

Под зданием Конгресса
CNN
Штурм здания
The New York Times

В здании люди окружили зал, где должно было проходить заседание Сената, а вскоре прорвались внутрь. Официальные итоги выборов пришлось отложить.

Люди врываются внутрь
CNN
Сторонники Трампа сорвали заседание Сената
NBS News

Некоторые сидели в креслах топ-чиновников Сената:

Мужчина в кресле Нэнси Пелоси
NBS News
Протестующие в здании Конгресса
Twitter / BNO News

В сети также есть немало кадров, где протестующие разбивают окна или двери.

Один из протестующих курил в Конгрессе:

Против американцев применяли оружие (вероятно, охранники здания). В это время политики и сотрудники Конгресса, которых не эвакуировали перед прорывом протестующих, прятались за мебелью.

Охранники у двери, за которой находятся сторонники Трампа
Twitter / BNO News
В Конгрессе ждали погрома
The New York Times
Сотрудники прячутся от протестующих
NBS News
Правоохранители задерживают республиканцев
NBS News

Позже американская полиция сообщила, что здание было взято под охрану около 17:40 по местному времени. На 18:00 был объявлен комендантский час.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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