"Захоплення" Капітолію прихильниками Трампа: що відбувалося в будівлі Конгресу. Фото

Прихильники президента США Дональда Трампа, які увірвалися до Капітолію (будівля Конгресу), влаштували там заворушення – били скло та двері, лазили по стінах, сиділи в кріслах політиків.

Кілька правоохоронців отримали в зіткненнях травми, водночас серед протестувальників є летальний випадок – померла дівчина, якій з вогнепальної зброї вистрілили в груди. Фото та відео штурму Капітолію активно публікувалися в мережі.

Як пише CNN, більшість американців не проявляли агресії. Вони ходили по залах, робили селфі. Ось як виглядав зал Сенату незабаром після евакуації віце-президента Майка Пенса:

Активісти показали фізичну підготовку не тільки всередині будівлі, а й зовні, коли піднімалися на стіни:

У будівлі люди оточили зал, де мало проходити засідання Сенату, а незабаром прорвалися всередину. Офіційні підсумки виборів довелося відкласти.

Деякі сиділи в кріслах топ-чиновників Сенату:

У мережі також є чимало кадрів, де протестувальники розбивають вікна чи двері.

WATCH: Rioters break windows to enter US Capitol building pic.twitter.com/n9FYMZYvD0 - BNO News (@BNONews) January 6, 2021

Right-wing terrorist uses a steel barrier as a battering ram at the US Capitol pic.twitter.com/GjmPNQYT4b - Fifty Shades of Whey (@ davenewworld_2) January 6, 2021

Один із протестувальників курив у Конгресі:

A man lit up a doobie under the Capitol Dome pic.twitter.com/2WeoYoc6uD - Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) January 6, 2 021

Проти американців застосовували зброю (ймовірно, охоронці будівлі). У цей час політики та співробітники Конгресу, яких не евакуювали перед проривом протестувальників, ховалися за меблями.

Inside the House Chambers as Trump supporters stormed the US Capitol https://t.co/Tf9EGWVZd0 pic.twitter.com/7d3TFRtzk2 - TIME (@TIME) January 6, +2021

Пізніше американська поліція повідомила, що будівля була взята під охорону близько 17:40 за місцевим часом. На 18:00 була оголошена комендантська година.

