Сенатор США від республіканців підтримав можливий імпічмент Трампу

Ініціативу демократів щодо оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу підтримали в Республіканській партії.

Як повідомляє АР, впливовий сенатор-республіканець від штату Пенсільванія Пет Тумі висловив думку, що роль Трампа в штурмі Капітолію є правопорушенням, через яке може бути оголошено імпічмент.

При цьому він прямо не сказав, чи проголосує за відсторонення президента від посади, якщо Палата представників Конгресу США направить у Сенат пропозицію про імпічмент.

"Я не знаю, що вони збираються надіслати. Одна з речей, які мене турбують, це те, чи буде Палата занадто політизувати цей процес", – зазначив Тумі.

Раніше група членів Палати представників від Демократичної партії заявила про готовність у понеділок представити статтю для оголошення імпічменту Трампу.

Конгресмен Тед Лью повідомив у Twitter, що підтримку підготовленої статті висловили 180 осіб.

Чинний віцепрезидент США Майк Пенс вважає, що замість імпічменту можна скористатися 25-ю поправкою до Конституції Сполучених Штатів.

Згідно 25-й поправці, віцепрезидент займає посаду глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента через його недієздатність. Ця поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

У команді Пенса вважають, що оголошення недієздатності президента може спровокувати виникнення додаткових ризиків для безпеки країни. Однак, якщо поведінка Трампа "стане ще менш передбачуваною", то віцепрезиденту доведеться вдатися до поправки і прийняти на себе обов'язки глави держави.

У разі можливої процедури імпічменту інтереси Трампа представлятиме його беззмінний адвокат Рудольф Джуліані.

Також Трамп не виключає можливість знову звернутися за допомогою до почесного професора школи права Гарвардського університету Алана Дершовіца. Він уже надавав захист президенту в ході процедури імпічменту в 2019-2020 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL: