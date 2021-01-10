Пенс запропонував усунути Трампа за недієздатністю
Віцепрезидент США Майк Пенс розглядає можливість використати 25-ту поправку до Конституції Сполучених Штатів для відсторонення від влади президента Дональда Трампа. Таким чином, він може тимчасово перейняти повноваження глави держави.
Як повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела, рішення може бути ухвалено в найближчі дні. Згідно з 25-й поправкою, віцепрезидент займає посаду глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента через його недієздатність.
Ця поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її ухвалення в 1967 році після вбивства президента Джона Кеннеді. Вона спрямована на вирішення ситуацій, коли хвороба або смерть не дають главі держави ні виконувати обов'язки, ні піти у відставку. Теоретично, поправку можна використати проти президента, який перебуває при здоровому глузді, але не хоче йти з посади.
У команді Пенса вважають, що оголошення недієздатності президента може спровокувати виникнення додаткових ризиків для безпеки країни.
Однак, якщо поведінка Трампа "стане ще менш передбачуваною", то віце-президенту доведеться вдатися до поправки і прийняти на себе обов'язки глави держави.
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