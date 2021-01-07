Обличчям штурму Капітолію став прихильник теорій змов, що вірить в "демократів-сатаністів". Фото

Юрій Сергієнко Світ 00:36, 8.01.2021 Оновлено: 01:13, 8.01.2021

Обличчям штурму Капітолію у Вашингтоні, який влаштували прихильники поки ще чинного президента США Дональда Трампа, став чоловік в костюмі з хутра і з рогами на голові. Його фото поширили найбільші видання країни.

Як пише низка американських ЗМІ, це Джейк Анджелі. Він у 2018 році приєднався до руху QAnon, учасники якого вірять, що демократи поклоняються сатані, гвалтують дітей і п'ють їхню кров, а світом правлять ілюмінати і рептилії (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Джейк Анджелі.

Хто такий Джейк Анджелі

  • Чоловікові 32 роки, він народився у Феніксі (штат Арізона).

  • До 2017 року був актором, в тому числі озвучення. Також він претендував на ролі в комедійних фільмах і бойовиках.

  • З 2017 року Джейк часто став з'являтися в ЗМІ Арізони, коли брав участь у мітингах, присвячених теоріям змов. Завжди з'являвся в образі шамана в костюмі з хутра і рогами.

Анджелі в Капітолії після штурму.

  • Свій наряд він пояснює бажанням привертати увагу.

  • У 2018 році приєднався до руху QAnon і став його особою.

  • Назвав себе затятим прихильником Трампа, патріотом і християнином.

  • Вірить, що світом керують ілюмінати, Більдербергський клуб і рептилії, а свої переконання він засновує на "матеріалах в інтернеті".

Джейк Анджелі з іншими учасниками протесту.

Що відомо про QAnon

  • Рух, за даними американських ЗМІ, виникло в 2017 році на основі постів користувача 4сhan, який підписувався як "Q".

  • Він називав себе високопосавленним військовим або чиновником. Стверджував, що знає, що скоро Трамп розкриє "всесвітню організацію педофілів".

  • На думку прихильників руху, крім Трампа з "таємним державою педофілів" бореться також президент Росії Володимир Путін.

  • До "педофілам" організації відносять зірок поп-культури, членів Демократичної партії і впливових політиків інших країн.

  • У QAnon також вважають, що демократи поклоняються сатані, п'ють кров дітей, а світом правлять ілюмінати і рептилоїди.

  • У 2020 році одна з прихильниць цього руху перемогла на виборах в Конгрес.

  • З деякими учасниками QAnon фотографувався Трамп.

  • Президент говорив, що мало чого знає про них. Водночас він зізнавався, що цінує їхню підтримку.

Анджелі в Капітолії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 6 січня, Конгрес США зібрався, щоб офіційно оголосити Байдена новим лідером країни за підсумком підрахунку голосів виборників. Засідання перервали прихильники Трампа. Натовпи протестувальників штурмували Конгрес і прорвалися всередину. Під час сутичок загинули 4 людини. Серед них – ветеран ВПС США Ешлі Беббіт. У неї вистрілили упритул.

За годину до цього Трамп заявляв на мітингу про похід на Капітолій. Однак через кілька годин після штурму будівлі Конгресу, він все-таки закликав людей розійтися. Водночас президент знову нагадав, що "вибори вкрали" у них.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Українцям почнуть платити по дві пенсії: у "Слузі народу" назвали терміни

Терористи у Різдво на Донбасі відкрили вогонь по ЗСУ з гранатометів. Карта

В Україні влаштували масові "гуляння" перед локдауном. Фото

В Україні почнеться локдаун: все, що потрібно знати

Зеленський відреагував на штурм Конгресу США прихильниками Трампа