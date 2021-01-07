Обличчям штурму Капітолію став прихильник теорій змов, що вірить в "демократів-сатаністів". Фото

Обличчям штурму Капітолію у Вашингтоні, який влаштували прихильники поки ще чинного президента США Дональда Трампа, став чоловік в костюмі з хутра і з рогами на голові. Його фото поширили найбільші видання країни.

Як пише низка американських ЗМІ, це Джейк Анджелі. Він у 2018 році приєднався до руху QAnon, учасники якого вірять, що демократи поклоняються сатані, гвалтують дітей і п'ють їхню кров, а світом правлять ілюмінати і рептилії (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Джейк Анджелі.

Хто такий Джейк Анджелі

Чоловікові 32 роки, він народився у Феніксі (штат Арізона).

До 2017 року був актором, в тому числі озвучення. Також він претендував на ролі в комедійних фільмах і бойовиках.

З 2017 року Джейк часто став з'являтися в ЗМІ Арізони, коли брав участь у мітингах, присвячених теоріям змов. Завжди з'являвся в образі шамана в костюмі з хутра і рогами.

Анджелі в Капітолії після штурму.

Свій наряд він пояснює бажанням привертати увагу.

У 2018 році приєднався до руху QAnon і став його особою.

Назвав себе затятим прихильником Трампа, патріотом і християнином.

Вірить, що світом керують ілюмінати, Більдербергський клуб і рептилії, а свої переконання він засновує на "матеріалах в інтернеті".

Джейк Анджелі з іншими учасниками протесту.

Що відомо про QAnon

Рух, за даними американських ЗМІ, виникло в 2017 році на основі постів користувача 4сhan, який підписувався як "Q".

Він називав себе високопосавленним військовим або чиновником. Стверджував, що знає, що скоро Трамп розкриє "всесвітню організацію педофілів".

На думку прихильників руху, крім Трампа з "таємним державою педофілів" бореться також президент Росії Володимир Путін.

До "педофілам" організації відносять зірок поп-культури, членів Демократичної партії і впливових політиків інших країн.

У QAnon також вважають, що демократи поклоняються сатані, п'ють кров дітей, а світом правлять ілюмінати і рептилоїди.

У 2020 році одна з прихильниць цього руху перемогла на виборах в Конгрес.

З деякими учасниками QAnon фотографувався Трамп.

Президент говорив, що мало чого знає про них. Водночас він зізнавався, що цінує їхню підтримку.

Анджелі в Капітолії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 6 січня, Конгрес США зібрався, щоб офіційно оголосити Байдена новим лідером країни за підсумком підрахунку голосів виборників. Засідання перервали прихильники Трампа. Натовпи протестувальників штурмували Конгрес і прорвалися всередину. Під час сутичок загинули 4 людини. Серед них – ветеран ВПС США Ешлі Беббіт. У неї вистрілили упритул.

За годину до цього Трамп заявляв на мітингу про похід на Капітолій. Однак через кілька годин після штурму будівлі Конгресу, він все-таки закликав людей розійтися. Водночас президент знову нагадав, що "вибори вкрали" у них.