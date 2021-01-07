Лицом штурма Капитолия стал сторонник теорий заговоров, верящий в "демократов-сатанистов". Фото

Юрий Сергиенко Мир 00:36, 8.01.2021 Обновлено: 01:17, 8.01.2021

Лицом штурма Капитолия в Вашингтоне, который устроили сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа, стал мужчина в костюме из меха и с рогами на голове. Его фото распространили крупнейшие издания страны.

Как пишут многие американские СМИ, это Джейк Анджели. Он в 2018 году присоединился к движению QAnon, участники которого верят, что демократы поклоняются сатане, насилуют детей и пьют их кровь, а миром правят иллюминаты и рептилии (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джейк Анджели.

Кто такой Джейк Анджели

  • Мужчине 32 года, он родился в Фениксе (штат Аризона).

  • До 2017 года был актером, в том числе озвучки. Также он претендовал на роли в комедийных фильмах и боевиках.

  • С 2017 года Джейк часто стал появляться в СМИ Аризоны, когда принимал участие в митингах, посвященных теориям заговоров. Всегда появлялся в образе шамана в костюме из меха и рогами.

Анджели в Капитолии после штурма.

  • Свой наряд он объясняет желанием привлекать внимание.

  • В 2018 году присоединился к движению QAnon и стал его лицом.

  • Назвал себя ярым сторонником Трампа, патриотом и христианином.

  • Верит, что миром руководят иллюминаты, Бильдербергский клуб и рептилии, а свои убеждения он основывает на "материалах в интернете".

Джейк Анджели с другими протестующими.

Что известно об QAnon

  • Движение, по данным американских СМИ, возникло в 2017 году на основе постов пользователя 4сhan, который подписывался как "Q".

  • Он называл себя высокопосавленным военным или чиновником. Утверждал, что знает, что скоро Трамп раскроет "всемирную организацию педофилов".

  • По мнению сторонников движения, кроме Трампа с "тайным государством педофилов" борется также президент России Владимир Путин.

  • К "педофилам" организации относят звезд поп-культуры, членов Демократической партии и влиятельных политиков других стран.

  • В QAnon также считают, что демократы поклоняются сатане, пьют кровь детей, а миром правят иллюминаты и рептилоиды.

  • В 2020 году одна из сторонниц этого движения победила на выборах в Конгресс.

  • С некоторыми участниками QAnon фотографировался Трамп.

  • Президент говорил, что мало чего знает о них. При этом он признавался, что ценит их поддержку.

Анджели в Капитолии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 января, Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогу подсчета голосов выборщиков. Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь. Во время столкновений погибли 4 человека. Среди них – ветеран ВВС США Эшли Бэббит. В нее выстрелили в упор.

За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий. Однако спустя несколько часов после штурма здания Конгресса, он все-таки призвал людей разойтись. При этом президент снова напомнил, что "выборы украли" у них.

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